Jauns Daniela Glatauera romāns!

Jaukam nedēļas iesākumam - tikko latviešu valodā iznācis Silvijas Brices tulkots austriešu rakstnieka Daniela Glatauera romāns «Mūžam Tavs». Šis jaunums liek sarosīties visiem tiem tūkstošu tūkstošiem D. Glatauera lasītāju, kas, elpai aizraujoties, baudīja brīnišķīgi romantisko e-pasta mīlasstāstu «Sargies ziemeļvēja» un tā turpinājumu «Visi septiņi viļņi».

Abi iepriekšējie romāni pasaulē izdoti miljonu metienos un arī Latvijā piedzīvojuši vairākas piedrukas, un lasītāji diezgan pašsaprotami no autora gaida vēl kādu romantisku darbu. Taču romāns «Mūžam Tavs», par spīti mīlestību apsološajam nosaukumam, rakstīts pavisam citā daiļliteratūras žanrā. Tas ir klasisks trilleris, spraigi šaušalīgs vēstījums par mīlestību, kura atšķiras. Par mīlestību, kura kļūst bīstama. Par mīlestību, kas biedē, smacē un kuru vienlaikus ir teju neiespējami atvairīt...

«Mūžam Tavs». Foto: publicitātes

Reklāma

Judīte, apsviedīgā un enerģiskā trīsdesmitgadniece, draugu kompānijas dvēsele, šobrīd ir viena. Tāpēc, kad lielveikalā sastaptais Hanness viņas ceļu šķērso atkal un atkal, nav jābrīnās, ka abi kļūst par pāri. Hanness ir ideāls – neprecējies vīrietis labākajos gados, labi situēts, uzmanīgs, draudzīgs, un turklāt uzreiz iepatīkas gan Judītes vecākiem, gan draugiem. Ātri vien Hanness kļūst par neatņemamu Judītes dzīves daļu. Varētu pat sacīt, viņš ir nepārtraukti klātesošs, pat tad, kad atrodas citā pilsētā. Kad šīs pastāvīgās uzmanības mazliet nogurdinātā Judīte nolemj attiecības saraut, izrādās, tas nav tik vienkārši – pat viņas labākie draugi ir Hannesa pusē, jo viņš ir tik acīmredzami mīlošs un Judītes dēļ gatavs uz jelkādiem upuriem. Pamazām Hanness iezogas ne tikai Judītes nomoda dzīvē, viņš rādās arī sapņos... un jau agri no rīta ir klāt, lai palīdzētu Judītei ikvienā dzīves situācijā.

Kā tas ir – sastapt savu sapņu princi, Lielisko vīrieti, kurš ir tik pārvarīgi lielisks, ka... sāc smakt? Varbūt Judīte ir vienkārši feministiska nejaucene, kura nemaz nav pelnījusi tik foršu vīrieti kā Hanness, pārlieku mūsdienīga sieviete, kura nespēj samierināties ar to, ka attiecības nozīmē pielaist kādu ļoti tuvu? Varbūt viņa vienkārši kļūst traka? Bet varbūt tomēr vaina ir brīnišķīgajā Hannesā?

Vīrietis, kurš spēj uzrakstīt vēl vienu tik atkailināti lielisku romānu par attiecībām, paskatoties uz mīlestību no pavisam cita skatpunkta, ir ģēnijs – tā par Danielu Glataueru saka lasītāji. Un patiešām, cilvēciskās psihes dzīles, kurās Glatauers ievilina, ir tik bezdibenīgi dziļas, ka no tām neatspīd ne gaismas stariņš. Bet šis melnais bezdibenis atrodas brīnumskaistas ainavas viducī. Un lasītājs kopā ar Judīti dodas taisni iekšā melnajā bezgalībā, ne mirkli nespēdams atrauties no teksta. Un kopā ar Judīti viņš grāmatas beigās pamostas kā no burvestības, bet romāna noskaņa vēl ilgi valda pār prātu.

Pieejama arī e-grāmata.

LASI CITUR: www.zvaigzne.lv