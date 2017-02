Klajā nāk «Konditora Cukurbeķera receptes»

Apgāds «Jumava» laidis klajā otro Sarmītes Bokas sastādīto grāmatu par konditoru, meistaru, cukurbeķeri – Aleksandru Dabri «Konditora Cukurbeķera receptes».

Grāmatā apkopotas konditora-vecmeistara Aleksandra Dabres izmantotās konditorejas izstrādājumu receptūras, kas saglabājušās Meistara jaunības gadu piezīmju kladēs un ilgo darba gadu pierakstos, ko viņš apguvis labākajā pirmskara Rīgas konditorejā — «Ch. Jürgenson-Otto Schwarz» jeb pie «Otto Švarca».

Foto: jumava.lv

Reklāma

Katra recepte kārdina ar savu nosaukumu vien. Ieklausieties, kā daži no tiem skan! Aukstie, siltie un karstie kapseļi... Šokolādes, riekstu, mandeļu un griljāžas masas... Vīnes, vieglie un smagie biskvīti... Kūkas un štriceles...Aleksandrs Dabre ir arī daudzu jauno recepšu autors. Vairākas no tām kļuva ļoti iecienītas visās padomju konditorejās — tortes «Gaiziņš», «Kamene», «Vēsma» un «Latvija», biezpienmaizīte «Sigulda», smalkmaizītes «Gardums», «Rīts», «Jubilejas»... Mūsdienās tās jau ir kļuvušas par klasiku, un to pagatavošas noslēpums ir aprakstīts šajā grāmatā.