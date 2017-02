Triloģijas «Zīmogs sarkanā vaskā» autoram jauns romāns

Pazīstamā rakstnieka, triloģijas «Zīmogs sarkanā vaskā» autora Jāņa Lejiņa jaunais romāns «Vīrieša sirds» ir dzīvespriecīgākais darbs par divdesmitā gadsimta vēsturi Latvijā, aicinot arī lasītājus izzināt mūsu vakardienu, iemīlēt to un ļaut tās atbalsīm ienākt mūsu šodienas dzīvē. Un vienlaikus tas ir nopietns vēstījums par to, kā cilvēku likteņi tika locīti varas maiņās - tomēr saglabājot lasītāja optimismu un cerību.

Rakstnieks Jānis Lejiņš jau vairāk nekā desmit gadu ieņem goda vietu latviešu vēsturiskā romāna «slavas zālē». Viņa triloģija «Zīmogs sarkanā vaskā» izpelnījās ne tikai plašu lasītāju atsaucību kā viens no visvairāk lasītajiem vēsturiskajiem darbiem latviešu literatūrā, bet arī virkni apbalvojumu. Bez ievērības nepalika arī rakstnieka nākamais romāns «Kamera obskura», kurš saņēma Latvijas Televīzijas skatītāju balvu «Kilograms kultūras». Populāri bijuši autora scenāriji televīzijas filmām, savulaik ticis izdots arī stāstu krājums, bet latviešu lasītāju sirdīs Jāņa Lejiņa vārdu ierakstījuši tieši vēsturiskie romāni.

Sestdien, 25. februārī, pulksten 11 izstāžu hallē Ķīpsalā notiks J. Lejiņa jaunā romāna atvēršanas svētki.

«Vīrieša sirds».

Arī rakstnieka jaunākajā romānā «Vīrieša sirds» ir Vēsture, bet šī kaprīzā dāma nav grāmatas galvenā persona. Sižeta pamatlīnija vēsta par par armijas instruktoru Ludi Šteinbergu, kurš 1939. gada pavasarī ierodas kādas mazpilsētas ģimnāzijā, lai mācītu zēnus kļūt par īstiem vīriešiem. Viņš pats, protams, labi zina, kā tas darāms, un sparīgi ķeras pie darba. Bet tad notiek kaut kas dīvains, un pareizākajam no pareizajiem vīriešiem nojūk visi orientieri. Viņa rūpīgi koptajā mazajā vecpuiša pasaulītē ienāk Viņa... Taču lielās pasaules dzirnas ir sākušas savu baiso gaitu un ir gatavas samalt ikvienu, kurš nokļūst starp akmeņiem. Daži sižeta pavedieni aizvijas vēl tālākā pagātnē, citi iestīdz nākotnē. Un izrādās, ka itin viss šajā brīnumainajā pasaulē ir nesaraujami vienots un daži sīki graudiņi nav pa spēkam pat smagajiem dzirnakmeņiem... Romāns izseko Šteinberga dzīvei vairāku gadu desmitu garumā: viņš ir galvenā figūra uz abu pasaules karu un starpkaru perioda fona, kurā rosās arī citi personāži, sākot ar Padomju Savienības ģenerālsekretāru un beidzot ar vairākās valstīs rūpīgi savērptu spiegu tīklu. Taču tikai caur Šteinberga perspektīvu lasītājs izprot «lielo spēles noteikumu» saistību ar katra atsevišķā cilvēka dzīves mazo, bet tik būtisko lauciņu.

Tāpat kā citi autora darbi, arī «Vīrieša sirds» lasītājam piedāvā nevis tikai kāda laikmeta ilustrāciju, bet spraigu, saistošu, dokumentāriem faktiem bagātu un psiholoģiski pamatotu stāstu, kurā netrūkst arī atjautīga humora, autoram kopā ar lasītāju bieži un labprāt pasmaidot par cilvēciskās dabas stiprajām un vājajām pusēm. Romāns rosina domāt par tēmām, kas tieši šobrīd ir aktuālas Latvijas sabiedrībā – par to, kāda ir katra atsevišķā cilvēka atbildība brīžos, kad apkārtējie notikumi sagriežas neparedzamā virpulī, par to, kas īsti ir varonība, un par to, kādu lomu katrs no mums spēlē lielajā vēstures ceļojumā, kuru taču arī uz priekšu virza cilvēki, kaislības un nejaušības. «Vīrieša sirds» būs vērtīga lasāmviela dažādu paaudžu lasītājiem, jo īpaši – jauniešiem.

