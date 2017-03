Latviešus prezentē kā introvertu rakstnieku nāciju

Gatavojoties 2018. gadam, kad Baltijas valstis svinēs savas simtgades un Londonas grāmatu tirgū būs goda viesu statusā, Latvija jau šogad sāk īpašu atpazīstamības kampaņu, kurā latvieši tiks prezentēti kā introvertu rakstnieku nācija. Šai kampaņai ar saviem video jau pievienojušies rakstnieki Pauls Bankovskis, Artis Ostups un Arvis Viguls.

«Ideja radusies, mēģinot izkristalizēt mums atšķirīgo un savdabīgo, lai izceltu to gan kā vērtību, gan paraudzītos uz to arī ar veselīgu pašironiju,» lsm.lv skaidro viena no kampaņas veidotājām Anete Konste.

Pauls Bankovskis #iamintrovert

Reklāma

Jau ziņots, ka nākamgad no 14. līdz 16. martam Latvija piedalīsies Starptautiskajā Londonas grāmatu tirgū (London Book Fair) ar nacionālo grāmatniecības un literatūras stendu, kā arī dažādiem tematiskiem pasākumiem.

«Meklējot pazīmes, pēc kurām varētu sacīt, ka latvieši ir introvertāki nekā citi, es atradu trīs,» tā Bankovskis. «Bet rakstniekiem šāda noslēgtība nāk tikai par labu. Jo, ja iedomājamies, ka es visu laiku skraidītu apkārt un kliegtu kā mežā – tad jau man nebūtu laika neko uzrakstīt.»

Osvalds Zebris #iamintrovert

Arvis Viguls #iamintrovert