«Latvijas Grāmatu izstādē» īpaši gaidīti mazie lasītāji!

No 24. līdz 26. februārim «Latvijas Grāmatu izstādē 2017» Ķīpsalā īpaši būs gaidīti ņiprie un cītīgie mazie lasītāji. Bērni aizraujošā veidā «Jautrajā lasītavā» varēs iepazīties ar grāmatu varoņiem un autoriem. Līdzās daudzveidīgajam grāmatu klāstam būs pieejamas dažādas attīstošas un izglītojošas lietas, intelektuālas spēles, kas veicina lasītprasmi, kā arī praktiski materiāli un idejas radošām nodarbēm.

Lai grāmatu lasīšana būtu iemīļota nodarbe visu mūžu, izdevniecības rada grāmatas bērniem, lai, iemīlot burtiņus no mazām dienām, tos cienītu un iekārotu arī vēlāk. Arī izdevniecība «Lauku Avīze» ar katru gadu palielina jaunajiem lasītājiem domāto grāmatu klāstu. Tūlīt grāmatu plauktā nonāks bērnu detektīvsērijas «Agata Mistērija» 5. grāmata «Dodža kronis», kas aizvedīs mazos detektīvus uz Venēciju un ļaus izbaudīt karnevāla gaisotni, kā arī grāmata pusaudzēm «WhatsApp meitenes» un bērnu jau iemīļotā sērija «Aguss un mošķi».

Izdevniecība «liels un mazs» ir sarūpējusi karstus jaunumus, kas tikko saņemti no tipogrāfijas un dodas ceļā pie izstādes apmeklētājiem! Pirmais jaunums ir Anti Sāra grāmata «Tā iet mūsu lietas", kas iznāca 2013. gadā un ieguva gan Igaunijas Bērnu literatūras centra balvu «Gada rozīne», gan arī Igaunijas Kultūrkapitāla balvu bērnu literatūras nominācijā. 2014. gadā grāmata tika iekļauta prestižajā bērnu literatūras katalogā «The White Ravens».

Otrs lielais jaunums ir sešpadsmitais «BIKIBUKU» laidiens #91 – #96. Bet ar to visi labumi, kurus dāsni sagādās izdevniecība «liels un mazs» vēl nebeidzas! Sestdien, plkst. 11.00 «Jautrajā lasītavā» notiks decembra beigās iznākušās grāmatas "Kus mul patarei! Kā Igaunijas leļļi bēga uz Latviju» atklāšana. Pasākumā piedalīsies rakstniece Sanita Reinsone un māksliniece Kristīne Jurjāne, kura ilustrācijām «pozēt» aicinājusi savu paziņu un draugu rotaļlietas. Tās būs aplūkojamas arī grāmatas atklāšanā. Pasākumā apmeklētājiem būs iespēja dzirdēt autores lasījumu, uzdot jautājumus, piedalītas lēlošanā (sadziedāšanā) un pīt bizes gluži kā Tīmo-Nīmo.

Savukārt, izdevniecība «Pētergailis» mazos lasītājus aicina doties Lielajā Grāmatu ceļojumā apkārt pasaulei kopā ar vienu no populārākajiem latviešu bērnu literatūras autoriem – rakstnieku Juri Zvirgzdiņu un viņa jaunākās grāmatas varoni mazo Biti. «Jautrajā lasītavā» 25. februārī plkst. 13.15 bērnus gaidīs arī rakstnieces Ineses Paklones grāmatu varones – olas no visas pasaules, kuras nevardarbīgi pretosies Lieldienu olu cīņām. Turklāt varēs izspēlēt erudīcijas spēli un cīnīties par galveno balvu – ceļojumu.

«Apgāds Zvaigzne ABC» kā allaž ir sarūpējis veselu klāstu ar jaunām grāmatām un arī aicinās ģimenes ar bērniem uz «Jautro lasītavu». 25. februārī plkst. 12.00 pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnus uz darbošanos aicina Zeķu Zaķis un Līna Ivanova, jo notiks grāmatas «Zeķu Zaķa dzimšanas diena» atvēršanas svētki. Savukārt, 26. februārī plkst. 12.00 visi ir laipni aicināti uz bērnu grāmatu sērijas «Mākslinieki zīmē un raksta» atvēršanu. Garantēta darbīga stunda trīs mākslinieču – Dzintras Aulmanes, Agijas Stakas un Natālijas Kugajevskas – sabiedrībā!

Labo un radošo darbu apvienība 24. februārī plkst. 12.15 un plkst. 13.20 «Jautrajā lasītavā» aicina piedalīties sirsnīgā un izglītojošā pasākumā «Atbildības stunda», kurā bērnus rosinās domāt un just. Par atbildību stāstīs astoņus gadus jauna, izglābta Austrumeiropiete Lote un viņas saimniece – žurnāliste, fotogrāfe un skolotāja Zanda.

Visi portāla Dabasdati.lv draugi – vecāki ar bērniem, kuri aktīvi un aizrautīgi sekoja līdzi jūras ērgļa Durbertas gaitām Durbes pusē – nu var ar īpašām sajūtām paņemt rokās tikko iznākušo «Jumavas» grāmatu. «Ērgļu ģimenes gaitām sākām sekot jau ziemā, kad tie bija uzsākuši ligzdas būvēšanu, un beidzām rudenī, kad jaunais putns devās savās gaitās. Tiešraidei pieslēdzās vairāk nekā septiņus miljonus reižu no vairāk nekā 100 dažādām valstīm, kas līdz šim ir bijusi populārākā no visām Latvijā dabas tiešraidēm,» stāsta ornitologs Jānis Ķuze. Sestdien, 25. februārī, plkst. 15.15 «Jautrajā lasītavā» būs ļoti gaidīta tikšanās ar grāmatas «Brūnumola» autoru Imantu Bunkšu, kā arī Viesturu Ķerus un Jāni Ķuzi.

«Nāc uz «Jautro lasītavu» un ielūkojies Pūķu salā!» – tā mazos lasītājus uzrunā «Jāņa Rozes apgāds», aicinot 26. februārī plkst. 13.15 nākt uz pasākumu «Mazais pūķis Kokosrieksts un viņa draugi». Bērni varēs iepazīties ar pirmajām trim vācu rakstnieka Ingo Zīgnera grāmatām par Pūķu salas iemītniekiem, izveidot savu plastilīna pūķīti, uzzināt par Kokosrieksta jaunajiem piedzīvojumiem, kā arī krāsot, zīmēt un labi pavadīt laiku.

Vai gan ir vecāki, kuri nebūtu lasījuši Vizmas Belševicas «Billi»? Noteikti nē! Bet filmu gan vēl neviens nav redzējis, jo tā vēl tikai top. Ieskatīties filmas fragmentos, tikties ar filmas radošo komandu un režisori Ināru Kolmani varēs svētdien, 26. februārī, plkst. 14.15 «Jautrajā lasītavā».

Kā mūsdienās rodas pārtika un kā notiek miltu malšana? Kāpēc baltmaize ir balta, bet rupjmaize tumša? Atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem varēs gūt sestdien, 25. februārī, plkst. 10.30 izdevniecības «Latvijas Grāmata» stendā, tiekoties ar grāmatas «Kur rodas milti» autori – pārtikas zinātnes doktori Kristīni Jacino. Grāmatu sērija «Kur rodas» bērniem saprotamā veidā stāsta par mūsdienās izmantotām tehnoloģijām pārtikas produktu ražošanā.

Vecākiem ar mazuļiem ieteikums izstādē sameklēt nesen izveidotās izdevniecības «Sapņu spalvas» stendu. Tā īsteno sen lolotu sapni par bagātīgi ilustrētām, fantāziju rosinošām un saturīgām bērnu grāmatām latviešu valodā. Katrai grāmatai ir savs īpašs stāsts, un tā raisa interesi par kādas pasaules tautas valodu un kultūru. Lasot un pētot grāmatu «Sapnis katrai naktij» gan bērni, gan pieaugušie uzzinās daudz interesanta par Ķīnas kultūru un kaligrāfijas mākslu.

Brīdī, kad gribas izkustēties un nodoties spēļu priekam, lielajiem un mazajiem lasītājiem ir jādodas pie «Lielajām spēlēm»! Vecāki kopā ar bērniem varēs spēlēt lielformāta galda spēles: «Cirks», «Riču-raču», «Augšup», atmiņas spēles un puzzles. Lielformāta spēles attīsta radošo domāšanu un kustina ne tikai prātu, bet arī ķermeni. Ja gribi pats sev uzmeistarot «grāmatu lasāmās brilles», tev lieti noderēs «Irmgardes radošās darbnīcas». Turklāt «Lielo spēļu» stūrītī viesosies arī rūķi no pasakas «Sniegbaltīte un 7 rūķīši», kuri labprāt uzklausīs mazo lasītāju stāstus.

Vai zini, kas ir aizvadītā gada dižpārdoklis? Zilbju kāršu spēle «Burtošanas čempionāts»! Tieši «Kokmaizīšu» stendā varēs iemācīties spēlēt gan galda spēli, gan zilbju kāršu spēli «Burtošanas čempionāts». Tur pārliecināsies, ka burtot ir jautri!

2014. gada nogalē Latvijā tika izstrādāta interesanta un noderīga spēles veida metode – kartiņas «Stāstu stāstiem izstāstīju» («Tell your Story») un 2016. gada sākumā – spēle pāriem un pārīšiem «Parunāsim?!». Metodes autores ir Ginta Salmiņa un Zane Veinberga. 26. februārī plkst. 13.00 «Rakstnieka viesistabā» būs iespēja satikt Zani Veinbergu, uzzināt par spēlēm, tās mērķiem un izspēlēt «Stāstu stāstiem izstāstīju» kartiņas.

Kas vēl interesants gaidāms izstādē ? Papīra loksnes izgatavošana no papīra masām dažādās krāsās, kas sagatavotas no džinsiem un pārstrādāta papīra, izklausās aizraujoši, vai ne? Izmēģini to Papīra darbnīcā «Cronquist»! Toties «Amber Puzzle» piedāvās dažādas krāsainas puzles un jautras spēles maziem un lieliem. Vēl izstādē darbosies bērnu rotaļstūrītis, kur varēs ne tikai atpūtināt kājas, bet arī klātienē likt puzles. Bet piektdien plkst. 14.15 «Jautrajā lasītavā» uzstāsies bērnu ansamblis «Knīpas un Knauķi», kuri prezentēs jauno disku un dziesmu krājumu.

Savukārt, «MUKI.LV» izstādes apmeklētājiem ir sagatavojuši īpašu rotaļlietu izlasi, kas palīdz bērniem raisīties valodiņai un veicina lasītprasmes attīstību un kognitīvās spējas. Stendā varēs atrast arī puzlītes, klucīšus, mozaīkas un citas attīstošas rotaļlietas pašiem mazākajiem, «Matador» koka konstruktorus un beznosacījuma spēļu objektus no «Moluk», kā arī radošos komplektus dažādiem vecumiem. Vairāk: www.bt1.lv/bt1/lbf

Arī šogad grāmatmīļu priekam «Latvijas Grāmatu izstādē 2017» darbosies «Grāmatu maiņas punkts», kura sākuma kapitālā būs apmēram 3000 grāmatu dažādām lasītāju gaumēm.

Kā zināms, no 24. līdz 26. februārim Ķīpsalā notiks gada nozīmīgākais grāmatniecības pasākums – izstāde «Latvijas Grāmatu izstāde 2017», kurā daudzveidīgu grāmatu klāstu piedāvās Latvijas un ārvalstu izdevniecības. Šogad izstādē vēl plašāka kultūras un izklaides pasākumu programma gan lieliem, gan maziem – visās trīs izstādes dienās darbosies «Lielā skatuve», «Jautrā lasītava», «Rakstnieka viesistaba».

«Latvijas Grāmatu izstādi» rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar Latvijas Grāmatizdevēju asociāciju.

Vienlaikus Ķīpsalā notiek arī izglītības izstāde «Skola 2017», kas piedāvā visaptverošu informāciju par mācību iespējām Latvijā un ārzemēs. Vairāk: www.bt1.lv/skola.

Izstādes «Latvijas Grāmatu izstāde 2017» darbalaiks:

24.–25. februāris plkst. 10.00–18.00

26. februāris plkst. 10.00–17.00