Klajā nākusi unikāla grāmata par ērglēnu Durbertu - «Brīnumola»

Apgāds «Jumava» laidis klajā unikālu izdevumu «Brīnumola», par jūras ērgļa - Durberta - mazuļa gaitām, kas fiksētas ar video kameru, ievietotu ērgļa ligzdā.

«Stāsts par Durbertu ir īpašs un personisks. Ērgļu ģimenes gaitām mēs sākām sekot jau ziemā, kad tie tikko bija uzsākuši ligzdas būvēšanu, un beidzām rudenī, kad jaunais putns devās savās gaitās. Durbertas gaitām sekoja līdzi ne tikai skatītāji no Latvijas — norises ligzdā tika skatītas vairāk nekā septiņus miljonus reižu no vairāk nekā 100 dažādām valstīm. Līdz šim tā ir bijusi populārākā no visām Latvijā uzstādītajām dabas tiešraižu kamerām.Durbes ērgļu ligzda interesēja ne tikai pētniekus — tā atklāja putnu pasaules burvību arī cilvēkiem, kas līdz tam par putniem īpaši neinteresējās. Interneta forumos tā spēja apvienot domubiedru grupas, kas ne tikai juta līdzi, bet arī uzdeva jautājumus, meklēja atbildes un noteikti daudz ko iemācījās. Paldies Imantam, vienam no «forumiešiem», par šo grāmatu!» tā ornitologs Jānis Ķuze.

Foto: publicitātes

