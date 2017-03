Apgādā «Neputns» izdots krāšņs albums «Janis Rozentāls»

Sagaidot Jaņa Rozentāla 151. dzimšanas dienu, izdevniecība «Neputns» laiž klajā izcilajam Latvijas mākslas klasiķim veltītu attēlizdevumu «Janis Rozentāls», kas tapis sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un Rakstniecības un mūzikas muzeju.

Izdevuma sastādītājas – Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas vadītāja, glezniecības kolekcijas glabātāja Aija Brasliņa un «Neputna» galvenā redaktore Laima Slava.

«1902. gadā Janis Rozentāls līgavas Ellijas tēvam Teodoram Forselam vēstulē uzticēja savu sapni: «Visa Jūsu kultūra, galvenokārt mākslinieciskā, ir man tāds kā paraugs, un, būdams gleznotājs, es cienu galvenokārt tādus jūsu lielos meistarus kā Gallens, Jernefelts, Hallonens, Sārinens u. c., un manas slēptākās ilgas ir kļūt par ko līdzīgu Latvijā, ja vien mans niecīgais talants un mūsu ārējie apstākļi dotu iespējas.» Paceļoties Eiropas mākslas līmenī un ieliekot vienu no nezūdošiem nacionālās glezniecības stūrakmeņiem, Rozentāls savā neilgajā radošajā mūžā īstenoja izteikto nodomu, spraigi un pilnasinīgi izdzīvojot gan biogrāfiska romāna cienīgo moderna latviešu mākslinieka sociālās un nacionālās emancipācijas stāstu, gan savas personiskās dzīves «sapni no laimības»,» raksta Aija Brasliņa.

Albumā iekļauta plaša mākslas darbu izlase, ko papildina unikāls fotogrāfiju klāsts, lielākā daļa no tām līdz šim nav bijusi publicēta. Rakstu daļā Aija Brasliņa par mākslinieka daiļradi un personību, Inta Pujāte pētījusi Jaņa Rozentāla attiecības ar fotogrāfiju un mākslinieka ieguldījumu sakrālajā mākslā, Valdis Villerušs savukārt aplūko Rozentāla ieguldījumu latviešu grāmatu mākslā. Albumā publicēts arī viens no būtiskākajiem Jaņa Rozentāla rakstiem – teorētiskā apcere «Māksla un tehnika» (1906–1907), kurā mākslinieks ietvēris atziņas, kas atspoguļo viņa izpratni par mākslu un paša darbībā uzkrāto profesionālo pieredzi.

Albuma trešajā daļā atmiņās par Jani Rozentālu dalās mākslinieka laikabiedri Mērija Grīnberga, Arturs Bērziņš, Alberts Kronenbergs, Otis Skulme, Uga Skulme, Indriķis Zeberiņš, Ieva Celmiņa, Maila Talvio, Pauli Ervi un Aino Kallasa.

Izdevumu papildina Jaņa Rozentāla nozīmīgākie dzīves dati, izstāžu saraksts, attēlu saraksts, bibliogrāfija, personu rādītājs, kā arī pilns tekstu tulkojums angļu valodā.



Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce norāda: «Jaņa Rozentāla jubileja tika iekļauta UNESCO 2016. gada svinamo dienu kalendārā, izcilā latviešu mākslinieka vārdu tajā ierindojot līdzās, piemēram, viņa laikabiedram Vasilijam Kandinskim. Varam to uztvert ne tikai kā apliecinājumu gleznotāja augstajai profesionalitātei, bet arī kā liecību Eiropas mākslas daudzveidīgajam raksturam, kas sevī iemieso vispārcilvēcisko vērtību dominanti un atvērtību mākslinieciskajai jaunradei.»

«(..) mākslinieks no nekā rada jaunas pasaules, atver jaunus izskatus, dod jaunas vērtības, ne vien uz audekla vai papīra, nē, viņš pārrada visu mūsu dzīvi, mūsu apstākļus, pārtaisa mūsu acis, ka mēs turpmāk redzam un sajūtam tā, kā viņš gribējis, kā viņš to rādījis.» (Janis Rozentāls)

Sastādītājas: Aija Brasliņa, Laima Slava

Tekstu autori: Aija Brasliņa, Inta Pujāte, Valdis Villerušs, Arturs Bērziņš, Ieva Celmiņa, Dace Čoldere, Pauli Ervi, Mērija Grīnberga, Aino Kallasa, Alberts Kronenbergs, Janis Rozentāls, Otis Skulme, Uga Skulme, Maila Talvio, Indriķis Zeberiņš

Dizains, makets un attēlu apstrāde: Inga Ģibiete

Bibliogrāfija: Ingrīda Peldekse, Aivija Everte

Latviešu valodas redaktore: Antra Bula

Tulkotājs angļu valodā: Filips Birzulis

Angļu teksta korektore: Iveta Boiko

Apjoms: 528 lpp.

Cena «Neputna» galerijā: 35 EUR

Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rakstniecības un mūzikas muzejs, LDz Cargo, Dina un Jānis Zuzāni.

Grāmatas var iegādāties «Neputna» galerijā Tērbatas ielā 49/51, labākajās Latvijas grāmatnīcās, kā arī interneta veikalā.

