Dzīve un nāve - vienas monētas divas puses

Sadhguru. Foto: Wikipedia

Šķiet, ir tikai normāli, ja atzīstam, ka dodam priekšroku dzīvei un baidāmies no nāves. Mums nenāk ne prātā, ka līdz ar to starp abām radām nepārvaramu aizu. Paradoksāli, bet, cenšoties izvairīties no nāves, mēs vairāmies arī no dzīves. Bailes no nāves mums neļauj pilnvērtīgi dzīvot. Lieliski, ja kāds skolotājs mums piedāvā mācību, kas ir gatava un spējīga mainīt mūsu priekšstatu par dzīves un nāves vietām un attiecībām. Šāds skolotājs ir Sadhguru, kura grāmatu «Dzīve un nāve vienā elpas vilcienā» izdevis apgāds «Lietusdārzs».