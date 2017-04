Jauns latviešu autores fantastikas žanra romāns

Iznācis jauns latviešu rakstnieces Ilzes Eņģeles darbs «Sektors 18-08», fantastikas romāns, kurā atrodamas paralēles ar mūsdienām. Jaunieši un viņu problēmas, lielajā dzīvē ienākot, ir pateicīga tēma - un Ilzei Eņģelei lieliski izdevies atainot ideālistisku jauniešu pirmo saskarsmi ar pasauli, kura ir tālu no jelkādiem ideāliem...

Rakstniece literatūrā ienāca pirms sešiem gadiem ar Apgāda Zvaigzne ABC bērnu un jauniešu oriģinālliteratūras konkursā atzinību guvušo fantastikas romānu «Septiņdesmit piecas dienas», taču radošo darbību turpināja pavisam citā – sieviešu romāna – žanrā. Autorei klajā nākusi virkne vieglu, asprātīgu romānu, tostarp konkursa «Nacionālais bestsellers» laureāts «Solo vijolei un termometram», taču ar jaunāko darbu autore atkal atgriežas pie savas «pirmās mīlestības» – fantastikas žanra. Tikko izdotais romāns «Sektors 18-08» ir noformēts zilos toņos, un vāka ilustrācija daudziem lasītājiem atsauks atmiņā hrestomātisko Andreja Tarkovska filmu «Solaris», taču «Sektors 18-08» ir paredzēts vispirms jauniešiem un piedzīvojumu fantastikas cienītājiem.

Fantasti, īpaši mūsdienās, nereti savās vīzijās par mūsu planētas nākotni ir visai pesimistiski – viņu redzējumi aptver veselu iespējamu nelāgo scenāriju spektru, sākot no kodolkatastrofas un beidzot ar reālu cilvēcisko attiecību pilnīgu izzušanu arvien pieaugošo virtuālo iespēju dēļ. Atšķirībā no šiem drūmajiem pravietojumiem Ilze Eņģele attēlo pasauli, kurā valda miers un idille. Tomēr, kaut gan šī ir nākotnes pasaule, jaunieši tajā ir tikpat pārgalvīgi kā visos laikos, un pārgalvībai mēdz būt nopietnas sekas. Pieci tikko skolas gaitas beiguši puiši un meitenes pret savu gribu nokļūst kosmosa kreiserī, kuram jāveic bīstama glābšanas misija: kā jau paredzams, viss beidzas ar to, ka bezbēdīgā kompānija ir spiesta šajā misijā piedalīties.

Ceļojums izplatījumā pamazām izvēršas neparedzamā piedzīvojumā, taču galvenais tajā nav vis dēkas (kaut gan arī tādu netrūkst), bet gan varoņu savstarpējo attiecību samezglojumi,

kuri, visiem uzturoties kopējā ierobežotā telpā, kļūst īpaši akūti. Uzglūn arī ārējas briesmas: līdz šim dzīvojuši bezrūpīgi un grūtības sastapuši tikai virtuālās spēlēs, tagad jaunieši sastapsies ar tādu civilizāciju pārstāvjiem, kuri nāk no pavisam citādām pasaulēm – tādām, kurās nevalda miers un daiļās mākslas, bet kari un brutalitāte. Taču pats grūtākais viņu uzdevums, protams, būs pieaugt un iemācīties uzņemties atbildību par pateikto un izdarīto – un tas var izrādīties krietni grūtāk, nekā vadīt zvaigžņu kuģi...

Kā jau tas fantastikas žanrā pieņemts, vēstot par nākotni un moderno tehnoloģiju sasniegumiem, autori bieži patiesībā runā par tagadni un risina būtiskas mūsdienu cilvēka psiholoģiskās problēmas – un arī Ilzes Eņģeles darbs šajā ziņā nav izņēmums, jo tajā autore diskutē gan par tradicionālo sadursmi starp dabu un kultūru, gan par mūsu attiecībām ar «svešo» un nesaprotamo. Tomēr romānā netrūkst arī asprātīgu dialogu, romantikas un autorei raksturīgās sievišķīgās vērības pret detaļām – arī nākotnē un kosmosa ceļojumā stils nav mazsvarīgs! Tāpēc romānu «Sektors 18-08» ar interesi lasīs dažādu vecumu fantastikas un piedzīvojumu cienītāji.

Pieejama arī e-grāmata.

