Eiropas Savienības literatūras balvu saņems Osvalds Zebris

Rakstnieks Osvalds Zebris. Foto: Kaspars Meinerts/TVNET

Latvijas Rakstnieku savienība ar prieku informē, ka šodien, 21. aprīlī, pulksten 13 pēc Latvijas laika Briselē triju organizāciju konsorcijs, ko veido Eiropas Rakstnieku padome (European Writers' Council), Eiropas un starptautiskā grāmattirgotāju federācija (European and International Booksellers Federation) un Eiropas grāmatizdevēju federācija (Federation of European Publishers), ir izziņojušas gadskārtējos Eiropas Savienības Literatūras balvas laureātus (European Union Prize for Literature). Starp divpadsmit šā gada Eiropas Savienības Literatūras balvas ieguvējiem ir arī latviešu rakstnieks Osvalds Zebris, informē Arno Jundze, Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs.