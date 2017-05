Sāras Larkas romantiskā sērija turpinās

Vācu rakstniece Sāra Larka (Sarah Lark) lasītāju sirdis iekarojusi ar saviem romantiskajiem dzimtas romāniem. Latviešu valodā iznākuši daudzi viņas darbi, populārākie no tiem ir romānu cikli par Jaunzēlandi «Balto mākoņu zemē» un «Kivi aicinājums», taču Latvijā, tāpat kā Vācijā un daudzās citās pasaules valstīs, lasītājas ar sajūsmu gaida ikvienu jaunu Sāras Larkas romānu. Pērnā gada pašā nogalē – novembrī – iznāca viņas jaunākais darbs «Tūkstoš avotu sala», bet tikko klajā nākusi romāna otrā daļa «Sarkano mangrovju sala».

Jaunajā diloģijā Sāra Larka lasītājus aizved uz tāltālo Jamaiku astoņpadsmitajā gadsimtā, kad tur mājo bagāti plantatori un viņu vergi, bet jūrās dodas ne vien dažādu valstu tirgotāji un kareivji, bet arī Karību jūras negantākais bieds – pirāti. Pirmajā romānā bagāta tirgotāja meita Nora no Londonas ierodas saulainajā Jamaikā, lai kļūtu par sievu turienes plantatoram Fortnemam. Eksotiskajā vidē jaunā sieviete uzplaukst kā zieds, un šķietami jaunajā dzīvē ir viss, par ko Nora sapņojusi. Pirmais trieciens nāk brīdī, kad Nora ierauga plantatoru ikdienu, kurā iederas arī ļoti nežēlīga apiešanās ar vergiem... bet tam seko galvu reibinoši notikumu pavērsieni, kuru rezultātā jaunā sieviete nokļūst neapskaužamā situācijā... un beigās tomēr izkļūst no tās kā uzvarētāja. Romāna otrajā daļā, kuras nosaukums ir «Sarkano mangrovju sala», galvenās varones lomā nonāk Noras meita Deidre. Ir 1753. gads, Jamaikas plantācijās dzīve rit rāmi un mierīgi, un vienīgie satraukumi ir par to, ka Deidrei būtu laiks iziet pie vīra. Kaprīzā skaistule nevar vien izraudzīties īsto, līdz Deidrei jāizvēlas: pieņemt vai noraidīt jaunā ārsta Viktora Difrēna bildinājumu. Šķiet, pēc kāzu svinībām gaidāma tikpat mierīga tālākā dzīve, taču kāzu ceļojumā abi jaunieši dodas uz Sandomingo Espanjolas salā, bet tur Deidri gaida sastapšanās, kas mainīs viņas dzīvi uz visiem laikiem...

Ikvienā paradīzē ir arī čūska, saka sena tautas gudrība – un Sāra Larka meistarīgi rāda ne tikai eksotiskās Jamaikas krāšņo skaistumu, bet arī vairāku dzimtu sarežģītos likteņus, kurus iespaidojušas liktenīgas jūtas, pārsteidzīgi lēmumi un neapvaldāmas kaislības.

Ar šo grāmatu var aizmirst ikdienu un izbaudīt tālu zemju un neaizmirstamu jūtu valdzinājumu.

No vācu valodas romānu «Sarkano mangrovju sala» tulkojusi Sinda Krastiņa.