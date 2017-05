«Mājsaimniece» - romāns, par kuru gribēsies parunāt

Jaukam nedēļas iesākumam - kolorīts mūsdienīgs romāns - «Mājsaimniece» («Hausfrau»), ko izdod Apgāds Zvaigzne ABC. Par šo grāmatu sociālajos tīklos diskusija aizsākās vēl pirms romāna iznākšanas latviešu valodā.

Kad dažas lasītājas pauda krasi atšķirīgus viedokļus gan par pašu darbu, gan par tā galveno varoni. Epiteti, kas tika lietoti, brīžiem bija pat visai skarbi – no klajas neizpratnes par galvenās varones izvēlēm: «Ko tas dullais sievišķis grib,» – līdz saprotošam: «Nu tā jau dzīvē gadās,» – un dažādu zināmu literāru un neliterāru varoņu piesaukšanai. Kas ir romāna galvenā varone Anna? Mūsdienīga Emma Bovarī vai kāda no bīstamajām mājsaimniecēm? Varbūt Anna vairāk līdzinās kādai no «Sekss un lielpilsēta» varonēm, kas, likteņa ievilinātas, ir nonākušas Šveices mazpilsētā? Lai vai kā, romāna galvenās varones neikdienišķās ikdienas atklātie, brīžiem ciniskie un tai pašā laikā poētiskie apraksti uzrunā plašu lasītāju auditoriju, vienaldzīgo nav.

Pārsteidzoši, bet šis romāns vienādi saista gan tos, kas grāmatās meklē filozofiskus dziļumus un bagātīgu valodu, gan tos, kas ikvienā grāmatā pirmām kārtām meklē vieglumu un izklaidi – Annas dzīve risinās spraigi un neslēpti vaļsirdīgi kā labā seriālā. Viens no grāmatas epigrāfiem ir leģendārās amerikāņu aktrises Džoanas Krofordas teiciens:

«Mīlestība ir uguns. Taču tu nevari zināt, vai tā sasildīs tavu sirdi vai nodedzinās tavu māju.»

Un grāmatas autorei Džilai Aleksandrai Esbaumai izcili izdodas uzturēt jautājumu aktuālu, liekot aizdomāties par mīlestības dažādajām sejām un arīdzan mīlētāju daudzšķautņainajām gaidām.

Lasītājs Annu sastop laikā, kad viņa, veiksmīga baņķiera sieva un trīs ņipru, veselu bērnu māte, vīra mudināta, sāk apmeklēt vācu valodas kursus, lai spētu labāk iejusties pilsētiņas rāmi miegainajā atmosfērā, un reizē dodas arī pie psiholoģes, lai mazinātu nemieru sevī. Jāpiezīmē, ka Annas dialogi ar minēto speciālisti ir viena no grāmatas izcilākajām vērtībām – tajos ir tik daudz dzīvīguma, spriedzes, pateiktā un nojaušamā... «Mājsaimniece» ir stāsts par sievietes laimi un nelaimi, par rosīgu garu, kam pietrūkst darbošanās, par meliem un viltu, alkām un kaislībām, un par to, kas notiek tad, ja kaislības pietrūkst.

«Romāns «Mājsaimniece» rada absolūti nebeidzamu, īpašu pasauli, kur nekas nenotiek tā, kā tam vajadzētu notikt. Bet vienlaikus veicina lasītājos pašizziņas procesu, akcentējot domu, ka vienmēr ir izvēles iespēja,» raksta «The Times».

Džila Aleksandra Esbauma ir amerikāņu dzejniece, arī pasniedzēja Kalifornijas Universitātē. «Mājsaimniece» ir Džilas Aleksandras Esbaumas (Jill Alexander Essbaum) debijas romāns, kura izdošanas tiesības pārdotas jau vairāk nekā piecpadsmit izdevējiem.

Pieejama arī e-grāmata.

No angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova.