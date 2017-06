«Jumava» izdod Edgara Alana Po stāstu krājumu «Slepkavība Morgielā»

Apgāds «Jumava» laidis klajā šausmu žanra lielmeistara Edgara Alana Po (Edgar Allan Poe) stāstu krājumu «Slepkavība Morgielā».

Viens no ievērojamākajiem amerikāņu romantisma literatūras pārstāvjiem Edgars Alans Po (1809–1849) sarakstījis vairāk nekā septiņdesmit piecus īsos stāstus, izdevis trīs dzejoļu krājumus, aktīvi darbojies literatūrkritikā. Viņu uzskata par vienu no kriminālliteratūras, šausmu, kā arī fantastikas žanra aizsācējiem, no kura daiļrades ietekmējušies tādi rakstnieki kā Žils Verns, Aizeks Azimovs, Roberts Stīvensons u. c.

Vecais vīrs pielēca gultā sēdus un iekliedzās: «Kas tur ir?» Es paliku klusu un nekā neatbildēju. Veselu stundu stāvēju kā sastindzis, taču nemanīju viņu apguļamies. Viņš vēl arvien sēdēja savā gultā un klausījās — gluži tāpat, kā to ik nakti biju darījis es, — bet dzirdēja tikai ķirmju graušanos sienā. Pēkšņi atskanēja vaids, un es zināju, ka tas ir nāves šausmu vaids... («Nodevīgā sirds»).

Stāstu krājumā «Slepkavība Morgielā» apkopoti deviņi Edgara Alana Po stāsti, kas atspoguļo gan viņa mistiķa, gan detektīvmeistara talantu.

