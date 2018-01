Tā tika nosaukta par gadsimta zādzību, laupītāji tika noķerti, bet nauda tā arī netika atrasta. 2009. gada septembrī 20 minūšu laikā garnadži ar helikoptera palīdzību no dārgumu glabātavas Stokholmā nozaga 1 miljardu Zviedrijas kronu (virs 5 miljoniem USD). Policijas iespējas ātrai reaģēšanai bija ierobežotas, jo laupītāji bija par to parūpējušies. Kā tas viss notika (vai varēja notikt), izlasāms J. Bonjēra kriminālromānā «Nozagt helikopteru un naudu». Tiesības uz kriminālromāna ekranizēšanu ir iegādājusies interneta televīzija «Netflix».

Bonjērs ir zviedru rakstnieks un žurnālists. Kriminālromāns ir viņa jaunākais veikums, kas iztulkots un jau izdots zviedru, norvēģu, angļu un tagad arī latviešu valodā. Plānots, ka grāmatu tuvākajā laikā izdos vismaz vēl 20 pasaules valstīs un valodās. Grāmatu no angļu valodas tulkojusi Anna Beļeviča.

FOTO: Publicitātes

Fakts, kas padara grāmatu jo sevišķi aizraujošu, ir tas, ka romāns ir balstīts uz patiesiem notikumiem un «Youtube» vietnē ir atrodami videonovērošanas kameru ieraksti, kā šī zādzība notika.

«Prasmīgi sarakstīta un ļoti aizraujoša.» (Svenska Dagbladet, Zviedrija)

«Izklaidējošs un aizraujošs (īsts page-turner!) romāns par to, kā četri jauni vīrieši no Zviedrijas priekšpilsētām, katrs citas valsts piederības, īstenoja «vienu no visievērojamākajām laupīšanām pasaulē».» (TIME Magazine)