Iznācis «Atlants bērniem. Latvija»

Lielisks uzziņas avots ir grāmatā publicētie visu Latvijas pilsētu ģerboņi, kā arī tabula, kas palīdzēs ātri noteikt attālumus starp Latvijas pilsētām. Uzzināsiet arī par pirmajām kartēm, kurās redzama Latvijas teritorija!

Vizuāli krāšņajā atlantā iekļauta saistoša informācija par mūsu valsts un nacionālajiem simboliem, daudzveidīgo Baltijas jūras piekrasti un procesiem, kas to pārveido, mežiem, pļavām, purviem, dabas aizsardzības objektiem, Latvijas lielāko upi Daugavu, kā arī iedzīvotājiem un pilsētām. Grāmata ir noderīgs informācijas avots visai ģimenei: bērni to var izmantot, gan gatavojoties stundām, gan kopā ar savējiem izzinot dzimto zemi, bet pieaugušajiem tas palīdzēs ieinteresēt jaunāko paaudzi. Atlantā atrodami interesanti fakti par dažādiem dabas objektiem (ezeriem, upēm, alām, karsta kritenēm, purviem u. c.), ievērojamiem cilvēkiem, pilsētām, kā arī raksturota katra kultūrvēsturiskā novada – Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Sēlijas savdabība.

FOTO: @zvaigzneabc

Daudzi attēli tā vien aicina – tas noteikti jāredz! Pētot atlantu, var smelties jaunas idejas, lai kopā ar ģimeni apceļotu dzimto zemi un pārliecinātos par Latvijas daudzveidīgo dabu, kontrastiem, neparastām vietām, senu vēsturi un talantīgiem ļaudīm. Pie dabas aizsardzības kartes ir arī informācija par visiem Latvijas rezervātiem un nacionālajiem parkiem un fakti par Latvijas dabas rekordiem.

Atlantā iekļauta arī īsa informācija par abām pārējām Baltijas valstīm – Lietuvu un Igauniju.