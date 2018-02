Izdota kristīgo psihologu sarakstīta grāmata par adopcijas jautājumiem

Mēs katrs nākam no ģimenes un par bērnu audzināšanu mums ir savi uzskati, taču mūsu laiks nāk ar daudziem atklājumiem, un viens no tiem ir šāds: audzinot sāpinātu bērnu, ar mīlestību vien nepietiek. Tāpat arī daudzas audzināšanas metodes, kas ideāli darbojušās mūsu parastajās ģimenēs, izrādās nesekmīgas. Ja runa ir par pašu dzemdētu bērnu, ģimene cīnās (un tāpat bieži cieš neveiksmi!), taču, ja mazais dumpinieks nav gluži «pašu», bet ienācis ģimenē vēlāk, adopcijas vai aizbildnības ceļā, kārdinājums novērsties ir liels.

Cilvēki, izmēģinājuši ģimenē pieņemtās audzināšanas metodes, un secinājuši, ka tās nedarbojas, nopūšas: «Tie ir gēni. Nācis no tādas vides – skaidrs, tā burtiski velk viņu atpakaļ!» To pašu suflē radu tantes, kaimiņi un (paklusām) pat ārsti. Nemācās, melo, klaiņo, zog? Ir dumjš, slinks un neattapīgs? Jums nolaidušās rokas? Ņemiet rokās šo grāmatu un sāciet darbu no jauna – un redzēsiet, viss vēl ir iespējams. Ir iespējams palīdzēt sev pašam un bērnam, lai izaugtu laimīgs, pilnvērtīgs sabiedrības loceklis.

«Bērns jaunā ģimenē» FOTO: publicitātes

Grāmata ir ļoti vienkārša un tajā sniegtie padomi ietver arī kodolīgus paskaidrojumus, kāpēc bērns uzvedas slikti, un kā vecākiem rīkoties, lai bērns sajustos droši, jo tieši nedrošība un atstumtības sajūta ir galvenie iemesli, kādēļ bērns uzvedas neadekvāti. Izrādās, ir vairāki vienkārši iemesli, kāpēc sāpināts bērns nespēj saprast «parastās» audzināšanas metodes. Un grāmatas autori, gadu desmitiem strādājot ar sāpinātiem bērniem un viņu ģimenēm, ir apkopojuši audzināšanas metodes, kas ir vienkāršas un iedarbīgas. Lasiet, izmēģiniet un pārliecinieties – ikviens bērns, sajutis rūpes un mīlestību, atplauks un mainīsies, visai pasaulei parādot to brīnišķīgo cilvēku, kurš līdz šim slēpies pamestības, baiļu un sāpju austā kokonā. Lai jums veicas un lai jūsu bērni aug laimīgi.

Grāmatas autori ir psihologi, kuru specializācija ir adopcija un pieķeršanās. Karīna B. Pērvisa, Ph. D., ir Teksasas Kristīgās Universitātes Bērnu attīstības institūta direktore. Viņa vada «Adoption Project» un tā izveidoto «Hope Connection» nometni. Deivids R. Kross, Ph. D., ir Teksasas Kristīgās Universitātes Bērnu attīstības institūta direktores vietnieks un šīs universitātes psiholoģijas nodaļas profesors. Vendija Laionsa Sanšaina ir godalgota žurnāliste.

No angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa.

