Klajā nāk jauns skandināvu kriminālromāns «Ledus zem viņas kājām»

Ne velti autores iepriekšējie darbi (kurus viņa rakstījusi kopā ar māsu) godalgoti ar literārām balvām un vairākas reizes nominēti kategorijā «Gada labākais zviedru kriminālromāns»!

Ziemīgā dienā kādā Stokholmas piepilsētas privātmājā tiek atrasts jaunas sievietes līķis, kuram nogriezta galva. Pagaidām neviens nezina, kas ir šī sieviete, taču ir skaidrs, ka starp viņu un slepkavu risinājusies cīņa. Policisti vēlas nopratināt mājas īpašnieku, bagātu un veiksmīgu vecpuisi, liela veikalu tīkla izpilddirektoru Jesperu Orri, bet viņš ir pazudis. Pirmā versija rodas, jau pavirši aplūkojot nozieguma vietu: Jespers Orre sastrīdējies ar kādu no savām daudzajām mīļākajām, nogalinājis viņu un pats šausmās aizbēdzis. Vienīgā nianse, kas liek pieļaut arī citu versiju, ir fakts, ka apmēram pirms desmit gadiem policistiem nav izdevies atklāt slepkavību, kas ļoti līdzinājusies šai. Ir tikai viena atšķirība – toreiz par slepkavas upuri krita vīrietis, bet nogrieztā galva bija novietota līdzīgi...

FOTO: publicitātes

No pirmajām lappusēm lasītājs top ieintriģēts un iesaistīts, iepazīstināts ar trim galvenajiem varoņiem – Pēteru, Emmu un Hanni – un caur trīs skatpunktu prizmu piedalās slepkavības izmeklēšanas procesos. Trijotnē ir policijas izmeklētājs, psiholoģe un kāda jauna sieviete, kuras dzīvē pazudušais Jespers Orre spēlējis nozīmīgu lomu. Izmeklēšana, kas sākotnēji ris vienā skandināviskā mierā, pamazām uzņem apgriezienus. Jespera Orres meklējumi atklāj to, ka vismaz divi no stāstniekiem bijuši savstarpēji saistīti diezgan senā pagātnē. Viņu ceļi krustojušies arī ar citiem personāžiem, un pamazām lasītājs kopā ar izmeklētājiem nonāk pie atzinuma, ka še darīšana ar kaislību un apsēstību to vistumšākajās izpausmēs, ar mīlestību, kas pārvērtusies savā pretmetā, ar negantu, nekontrolējamu atriebību. Bet kurš kuram atriebjas – un par ko? Vēstījums vēl nav pat pusē, kad lasītāju simpātijas pret varoņiem kļūst svārstīgas un jautājumi rodas daudz ātrāk par atbildēm. «Slepkavības izmeklēšana ir tieši tāda pati kā dzīve – tai ir sākums, vidusposms un nobeigums. Un, tieši tāpat kā dzīvē, nekad nevar īsti zināt, kur tu atrodies, iekams kaut kas nav pagājis,» saka viens no grāmatas varoņiem. Izbaudiet!

Pieejama arī e-grāmata.

