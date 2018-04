Klajā nāk otrā grāmata par Kormoranu Straiku - «Zīdtārpiņš»

«Zīdtārpiņš» ir romāns, kura varoņi – no galvenajiem līdz vissīkākajā epizodē minētajiem – ir personības, katrs ar savu stāstu, raksturu, dīvainībām un vēlmēm. Londona un citas Anglijas daļas atainotas tik precīzi, ka dzīvi varam iztēloties katru no tām. Notikumi ir tik spilgti, ka nekas no iepriekš minētā tos neaizēno. Jā, tāds ir Roberta Galbraita rakstības stils.

Un tiem, kuri atminas, ka

R. Galbraits ir britu rakstnieces Dž. K. Roulingas literārais pseidonīms

, rakstot detektīvžanrā, tas nav nekāds pārsteigums: lai nu kurš, bet Roulinga perfekti prot radīt veselu pasauli ar neskaitāmiem iemītniekiem, un reālistiskā vidē mītoši romāna varoņi tikai vēl spilgtāk ļauj izpausties viņas stāstnieces talantam.

«Zīdtārpiņš» ir otrais romāns sērijā par izmeklētāju Kormoranu Straiku un viņa asistenti Robinu Ellakotu, pirmais bija «Dzeguzes sauciens». Kormorans Straiks ir īpatnis – slavena un bagāta tēva neatzītais dēls, kara veterāns, milzīga auguma nesavaldīgs tips, kurš iztiku pelna ar privātdetektīva darbu. Armijā Straiks guvis iesauku Mistikbobs, jo viņam piemīt gluži vai sestā maņa laikus sajust nāves briesmas. Mierlaika dzīvē viņš jūtas drusku neērti, tomēr kopš pirmās skaļās lietas atrisināšanas ir ieguvis zināmu statusu Londonas ietekmīgāko ļaužu vidē un klientu Straikam netrūkst. Tiesa, viņu vairāk interesē pats izmeklēšanas process, nevis naudas pelnīšana.

FOTO: publicitātes

Romānā «Zīdtārpiņš» Straiks izmeklē kāda rakstnieka pazušanas lietu, un sākotnēji liekas, ka tā būs ļoti vienkārša. Ouenam Kvainam jau agrāk ir paticis nozust uz vairākām dienām, atpūšoties no nogurdinošās sadzīves – slimās meitas un apnikušās sievas. Sākumā neviens nesatraucas. Taču pamazām nāk gaismā jauni fakti: Kvains ir iesniedzis izdevējiem īpaši skandaloza romāna manuskriptu, ne pa jokam saviļņojot Londonas izdevēju un rakstnieku sabiedrību, nāvīgi apvainojot teju katru no draugiem, paziņām un biedriem un liekot sarosīties arī izcilu advokātu plejādei. Iespējams, šoreiz pazušana nav paša rakstnieka jociņš, jo beidzot ir piepildījies Ouena Kvaina sapnis un briest milzīgs skandāls – reportieri ir gatavībā, TV kameras ieslēgtas, un jau šodien tracis varētu eskalēties ilgotās slavas spozmē... ja vien pazudušais rakstnieks atrastos. Kamēr Kormorans relaksēti mēģina noskaidrot, kam Ouena Kvaina pazušana nestu reālu labumu, Robina Ellakota gatavojas kāzām ar savu snobisko līgavaini, bet rakstnieki un izdevēji mēģina atskārst, kurš no ceļiem – Kvaina romāna publicēšana vai nepublicēšana – visiem būtu izdevīgāks. Un tikai brīdī, kad Kormorans Straiks nejauši atrod pazudušā rakstnieka līķi, romāns it kā iesākas no jauna un visi notikumi sāk risināties straujākā ritmā, aizraujot lasītāju senu un pavisam nesenu aizvainojumu, solījumu, melu un cerību virpulī.

Pēc romāna motīviem britu telesabiedrība BBC ir uzņēmusi arī miniseriālu «Straiks» (Strike).

Pieejama arī e-grāmata.

www.zvaigzne.lv