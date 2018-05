Rīgā viesosies Bea Džonsone, «zero waste» kustības pioniere

Bea Džonsones 4 cilvēku ģimene gada laikā rada tikai vienu litru otrreiz neizmantojamu un pārstrādei nederīgu atkritumu. Neiespējami? Iespējami! Ja izmanto galveno zero waste principu: atsakies, samazini, izmanto atkārtoti, pārstrādā, kompostē! Taču līdz šī principa atklāšanai Džonsonu ģimene nenonāca vienas dienas laikā. Viņi sāka ar 280 kvadrātmetrus lielu māju, divām automašīnām, trīs garāžām, milzīgu televizoru un diviem apjomīgiem ledusskapjiem un veļasmašīnām. ...un ar 250 litrīgu konteineru, kurš katru nedēļu bija līdz augšai pilns ar atkritumiem. Taču, ģimenei pārceļoties uz pagaidu mitekli pirms ievākšanās vēl lielākā mājā, nācās uz laiku atteikties no daudzām lietām un nodot tās glabāšanā. Un viņi konstatēja, ka lieliski iztiek bez glabāšanā nodotajām mantām. Galu galā ģimene neievācās vis lielākā, bet gan mazākā mājā un liekās lietas izpārdeva. Tā sākās Džonsonu ģimenes ceļš uz zero waste dzīvesveidu. Un nē, tas nebūt nenozīmē cītīgāk šķirot atkritumus. Tas pirmām kārtām nozīmē atteikties no visa, kas rada atkritumus, un tikai pēc tam seko šķirošana un tā tālāk. Grāmatas beigās iekļauta nodaļa, kurā minēti dažkārt dīvaini un pat šķietami neiespējami, taču idejas raisoši veidi, kā dzīvot bez atkritumiem.

Lūk, ko par Bea Džonsones grāmatu saka Laura un Andis Arnicāni, seekthesimple.com: «Bea Džonsone bija mūsu pirmā un galvenā iedvesma ķerties klāt zero waste jeb bezatkritumu dzīvesveida ieviešanai mūsu dzīvē. Filozofija šķita piesaistoša, bet visvairāk mūs uzrunāja viņas spēja to pielāgot modernai un mūsdienīgai dzīvei, salaužot stereotipus, ka šāds dzīvesveids ir piemērots tikai nomaļai dzīvošanai mežā. Grāmata un internetā pieejamās intervijas ar Bea Džonsoni parāda ļoti vienkāršas mazās pārmaiņas dzīvē, kas veiksmīgi samazina atkritumu daudzumu mājā. Sekojot šiem ieteikumiem, arī mēs esam samazinājuši savus atkritumus līdz minimumam. Tā mēs iepērkamies ar saviem iepakojumiem, māju uzkopjam ar sodu, etiķi, ēteriskām eļļām un līdzekļiem, kurus varam iegādāties bez iepakojuma, higiēnā izmantojam pašu minimumu, ko gatavojam paši, un savos skapjos esam ieviesuši kapsulas garderobes principus. Mūsu dzīve ir mainījusies neizmērojami arī sajūtās. Mēs vairāk neizjūtam milzīgo spiedienu patērēt, patērēt, patērēt. Esam uzdāvinājuši sev vairāk laika un enerģijas, ko pavadīt baudot dzīvi. Vārdu sakot, esam kļuvuši daudz laimīgāki, jo zero waste ir licis padomāt par to, kas mums ikdienā patiešām ir nepieciešams. Un tas patiesībā ir gaužām maz.»

Bea Džonsone kopš 2008. gada ir – nu jau visā pasaulē populārās – zero waste kustības aizsācēja un eksperte un konsultante, zerowastehome.com blogere un bestsellera «Zero Waste Home» autore, interneta aplikācijas bulkfinder radītāja. Viņas bezatkritumu mājā regulāri notiek izglītojošas ekskursijas un dažādu valstu TV veido raidījumus par to. Par savu ieguldījumu zaļākas un ilgtspējīgas vides veidošanā Bea Džonsone ir saņēmusi The Green Awards galveno balvu.

Bea Džonsone ar lekciju par bezatkritumu dzīvesveidu 9. maijā pulksten 16.30 viesosies Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1 Rīgā. Tikšanos rīko biedrība «homo ecos:».

No angļu valodas tulkojusi Baiba Petrenko.

