Labas ziņas par mūsu smadzenēm

Apgāds «Lietusdārzs» laidis klajā Daniela G. Eimena (Daniel G. Amen) grāmatu «Smadzenes izmaina dzīvi» (Change Your Brain, Change Your Life), kas vēsta par jauniem atklājumiem smadzeņu pētījumos un piedāvā palīdzību dažādu psiholoģisku problēmu risināšanai. Apjomīgais izdevums var interesēt ļoti plašu lasītāju loku, jo kuram gan nav tuvas... paša smadzenes? Lai cik tās sarežģītas, tās ir mūsu, vai ne? Ir taču tikai normāli, ja mēs vēlamies iepazīt to, kas pieder mums…