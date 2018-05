Pērn izdotas 2185 grāmatas, kuru tirāža samazinājusies par 11%

Pagājušajā gadā izdotas 2185 grāmatas, savukārt to tirāža salīdzinājumā ar 2016. gadu samazinājusies 11%, liecina Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) apkopotie dati par izdevējdarbību Latvijā. Saskaņā ar 2016. gadā apkopotajiem datiem, pērn izdots vien par sešām grāmatām mazāk, savukārt to tirāža samazinājusies no 2,76 miljoniem līdz 2,46 miljoniem.