Apgādā «Jumava» iznākusi jau otrā ģenerāļa Kārļa Krēsliņa grāmata

«Karavīram ir divas galvenās dzīves sadaļas, pirmkārt, dienests (darbs). Par to es sagatavoju un izdevu grāmatu «Gods kalpot Latvijai», kurā var iepazīties ar manu darbu no 1992. līdz 2011. gadam. Grāmatā nedaudz ir skartas arī attiecības ar cilvēkiem. Otrkārt, neoficiālā daļa — ģimene, sports, atvaļinājumi, svētki, draugi utt. Par to stāstīts otrajā grāmatā. Izmantojot daļu no savu dienasgrāmatu ierakstiem, es cenšos atklāti, domāju, pat ļoti atklāti, iepazīstināt lasītājus ar karavīra ikdienas dzīvi. Savukārt rakstot par darbu Saeimā, es mēģināju apvienot šīs divas sadaļas. Tomēr uzsvars ir uz oficiālo deputāta darbu un maniem priekšlikumiem, ierosinājumiem, rakstiem ar mērķi sakārtot, pirmkārt, aizsardzības sistēmu. Veidojot šo grāmatu par savas dzimtas, ģimenes gaitām, cilvēku rīcību dažādās situācijās, varu secināt, ka dzīve ir skola, kur vieni mācās no kļūdām, bet citi piegādā mācību materiālu,» ģenerālis Kārlis Krēsliņš.

FOTO: Publicitātes

