Klajā nāk sestais Jusi Adlera-Olsena romāns par Q nodaļu

Tiesa, ikvienam nodaļas darbiniekam piemīt savas dīvainības, bet kopumā viņi ir spēks, kas ne reizi vien spējis atklāt sen aizmirstus noziegumus, turklāt tikpat labi viņi risina arī mūsdienīgas krimināllietas. Grāmatas par Q nodaļu, kur īgnā detektīva Karla Merka vadībā strādā noslēpumainais Asads un panciski uzkrītošā Roze, un jau otrā romāna garumā nodaļas darbinieku skaitu papildina pieklājīgais jaunpienācējs Gordons, kļuvušas par bestselleriem visā pasaulē – Dānijā vien pārdoti vairāki miljoni eksemplāru! Pasaulē Jusi Adlera-Olsena romānu kopējais metiens pārsniedzis 16 miljonus, tie tulkoti vairāk nekā 40 valodās, un ar katru nākamo sērijas grāmatu lasītāju skaits aug. Gan tāpēc, ka Jusi Adlers-Olsens raksta par mūsdienīgām problēmām, par noziegumiem, kuri ir aktuāli visā pasaulē, gan tāpēc, ka rakstnieks ļoti pārdomājis pamatsižetu, ar katru jaunu romānu arvien vairāk atklājot arī Q nodaļas darbinieku sarežģīto dzīvi. Noziegumi katrā grāmatā skar citu dzīves jomu, līdz atrisinājumam izmeklētāji nonāk pa dažādiem ceļiem, un lasītājam ir garantēts līdzpārdzīvojums. Latviešu valodā iznākušas arī pārējās sērijas grāmatas: «Sieviete būrī», «Fazānu slepkavas», «Vēstule pudelē», «Lieta Nr. 64» un «Marko efekts».

Jusi Adlers-Olsens «Bez robežām» FOTO: Publicitātes

Jaunais romāns «Bez robežām» sākas ar to, ka Karls Merks nelaipni atbild kādam kolēģim, kurš zvana, lai lūgtu Q nodaļas palīdzību kādas senas lietas atrisināšanā. Nākamajā dienā atraidītais kolēģis izdara pašnāvību un senās lietas atrisināšana kļūst par Q nodaļas goda lietu. Pirms septiņpadsmit gadiem nezināms autobraucējs Bornholmas salā notriecis jaunu meiteni un aizbēdzis no notikuma vietas. Liecinieku nav, motīva nav, bet nav arī bremzēšanas pēdu. Vai tā bijusi slepkavība? Kurš un kāpēc vēlētu nāvi apburoši skaistai būtnei? Karls, Roze, Asads un Gordons ķeras pie darba – bet šķiet, kluso, labi audzināto smukulīti Gordonu vairāk interesē kas cits, nevis lietas izmeklēšana. Savukārt Karls, Asads un Roze tiek konfrontēti ar seniem dēmoniem no pašu raibās pagātnes. Kāds no viņiem spēs šos dēmonus piejaucēt, bet kādam tas varētu arī neizdoties... Meklējumi gan kļūst arvien sekmīgāki, un jau drīz Q nodaļa būs gatava izvirzīt un pierādīt versijas par notikušo – ja vien kāds aukstasinīgs un neapšaubāmi slims prāts jau iepriekš nebūtu paredzējis katru policistu soli. Vai varētu būt, ka tuvojas Karla Merka sakāves diena?

Pieejama arī e-grāmata.

No dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa.