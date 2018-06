Nora Ikstena jaunā izlasē apkopojusi Voldemāra Zariņa dzeju

Zariņš ir dzimis 1917.gadā un savas dzīves laikā nepiedzīvoja savas dzejas izdošanu. 1963.gadā viņam tika izvirzīta apsūdzība par Dzimtenes nodevību, par ko draudēja nāves sods. Pēc septiņiem gadiem Mordvijas lēģeros līdz pat nāvei 1981.gadā viņš tika vajāts. Daudzas reizes viņa dzeja tika atsavināta un iznīcināta. Pateicoties viņa lēģera biedram Bruno Javoišam, kas lielāko daļu no dzejoļiem zināja no galvas un no ieslodzījuma vietas iznesa klades ar viņa dzejoļiem, šodien ar tiem var iepazīties.