Apgādā «Zvaigzne ABC» - melna islandiešu kriminālsāga

Izteiksmīgais vāks skaidri liecina, ka tikko iznākušais islandiešu rakstnieces Irsas Sigurdardotiras romāns «DNS» ir detektīvs. Skarbs, piesātināts un drūms, bet arī dzīvespriecīgs un atjautīgs – vismaz tiktāl, cik stāsta par izmeklētāja Huldara un bērnu psiholoģes Freijas attiecībām. Skandināvu kriminālromānu rakstnieki – un šeit mēs droši varam pieskaitīt arī Irsu Sigurdardotiru – ir slaveni ar to, ka šausmas, kas mājo viņu galvās un nonāk uzrakstītajos romānos, lasītājiem liek izbaudīt īstu baiļu katarsi. Scandinavian noir iekaro pasauli ne vien ar spilgtām, šausminošām detaļām, bet – galvenokārt – ar noziedznieka domāšanas atainojumu, ar to, ka izvelk un parāda, kā un kāpēc «kāds no mums», parasts cilvēks, kļūst par briesmoni, kurš gatavs nogalināt. Kas ir tā robeža, kuru šķērsojot, atgriešanās normālā dzīvē nav iespējama? Un kāpēc daži to šķērso, bet daudz vairāk paliek šaipus? Atbildes uz šiem jautājumiem atšķiras, un vienas atbildes varbūt nemaz nav. Bet tas nekavē Irsu Sigurdardotiru kopā ar saviem varoņiem Huldaru un Freiju tās meklēt.