Nav viegli. Vācu nosaukumus arī no ihtioloģiskās literatūras, no vārdnīcām. Valodas un literatūras institūtā bija jāveic plāna darbs, šis tika darīts privātā kārtā. Strādāju vakaros, braucu arī ekspedīcijās, apvienojot to ar plāna darbu — dialektu atlanta materiālu vākšanai izvēlējos jūrmalas ciemus — Papi, Nīcu, Ulmali, Jūrkalni...