ASV firma atsauc zābakus ar svastikas nospiedumu

«Mēs gribētu patiesi atvainoties mūsu klientiem un visiem, kurus aizskāris zābaku atstātais svastikas nospiedums,» teikts firmas paziņojumā.

«Šis dizains nebija ar nolūku un tas bija mūsu ražotāju Ķīnā pieļauta kļūda,» paskaidroja «Conal International Trading Inc.».

Firma piebilda, ka tā «neveicina nekāda veida naidu vai diskrimināciju».

Acīgais vīrietis, kurš «Reddit» publicēja šo attēlu, tam pievienoja parakstu: «Bija apstāklis, kuru es neredzēju, pasūtot savus jaunos darba zābakus.»

Fotogrāfija tika apskatīta vairāk nekā trīs miljonus reižu un izpelnījās daudz lietotāju komentāru, tostarp ar vārdu spēlēm.

«Man arī tie patīk, tie tiešām ievieto mani mein kampfort (manā komforta) zonā,» rakstīja viens no viņiem. Cits komentēja, ka šie zābaki ir «Heily recommended (ļoti ieteicami)».

«Labi, lai iesoļotu Polijā,» atzīmēja cits «Reddit» lietotājs.

@latimes

City of Industry shoe company recalls boots after Reddit user finds swastika design on soles https://t.co/epwsANWVyE pic.twitter.com/8odl1OPrGv— Los Angeles Times (@latimes) January 12, 2017