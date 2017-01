Tīmeklī tiek izsmiets jaunais Trampa preses sekretārs

«Šī bija visu laiku lielākā inaugurācijas auditorija – gan klātienē, gan pie TV ekrāniem. Pat «The New York Times» publicēja foto, kurā neprecīzi attēlots sanākušo daudzums. Šie mēģinājumi mazināt cilvēku atbalstu ir kaunināmi un nepareizi!» viņš izteicies.

Tiesa, reāli fakti runā par ko pilnīgi citu.

Vēlāk CNN lūdza Trampa vēlēšanu kampaņas vadītājai Keliennai Konvejai (Kellyanne Conway) paskaidrot Spaisera izteikumus, uz ko viņa atbildēja, ka Spaisers sniedzis mums «alternatīvus faktus».

Šis vārdu salikums sacēlis pamatīgu vētru sociālajos tīklos, un daudzi cilvēki sākuši publicēt savus «alternatīvos faktus», lietojot tēmturus #AlternativeFacts un #spicerfacts.

«Frankenšteins nav daktera vārds, bet gan pils,» tvīto Marvel komiksu autors Dens Slots.

Lūk, vēl daži:

@markzohar

@paul_lander

#AlternativeFacts #spicerfacts

Not only did the Trump Inauguration have more people than Obama's but this actually happened. pic.twitter.com/7JZKU3tvno— Paul Lander (@paul_lander) January 23, 2017