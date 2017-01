Melānija Trampa ir acīmredzami pārbijusies...

Vārdi - paši par sevi tie nozīmē gaužām maz, bez emocijām, balss intonācijas, žestiem, mīmikas, izteiksmīga skatiena tie ir tikai tukša čaula. Tāpēc, vērojot Donalda Trampa un viņa sievas Melānijas neverbālo komunikāciju Trampa inaugurācijas ceremonijā, daudzi ir pamanījuši vairākus būtiskus sīkumus. Un tie neliecina neko labu par Donalda Trampa kungu. Bet to jau mēs zinājām, pirms viņš stājās amatā, viņa izteikumi par sievietēm nav bijuši tie glaimojošākie.

Ja ar žestiem un ķermeņa valodu mēs radām savas dzīves melodiju, tad, kā liecina šis video un vairākas fotogrāfijas, Melānijas dzīves melodija ir ļoti depresīva.

Ceremonijas laikā Tramps pagriezās pret Melāniju, viņa savam vīram ar piespiešanos, bet, būdama atbalstoša, uzsmaidīja, taču pēc Donalda pateiktā [to mēs nezinām], viņas seja baiļpilni nomācās. Ir acīm redzami, ka Melānija ir tikpat ļoti nobijusies no šā odiozā vīra kā daudzi citi.

Video

Lūk, vēl daži Trampu pāra neverbālās komunikācijas piemēri.

Tikšanās ar Obamu pāri. Vīrs jau desmit soļus priekšā...

@Merrillmarkoe

Apparently Melania slept through lesson two of Dating 101: Stay away from a guy who walks 15 steps ahead of you.#sad pic.twitter.com/15O21Q7J0X— Merrill Markoe (@Merrillmarkoe) January 23, 2017

Foto: Ekrānuzņēmums

Dāmām vienmēr priekšroka!

@SophiaBush

Here's the ACTUAL photo of Trump forgetting "ladies first" and BO and MO being gracious to Melania. That photoshopped 💩 is shameful. pic.twitter.com/27HNuPRbeJ— Sophia Bush (@SophiaBush) January 23, 2017

Laimīgais pāris pēc izkāpšanas no lidmašīnas sadodas rokās. Uz pussekundi!

@TasneemN

a very short story about two people holding hands pic.twitter.com/m2i7pn5a6d— Tasneem N (@TasneemN) January 19, 2017

Aicinājums teikt runu.

HadleyFreeman

@truther_dare