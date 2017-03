Tīmekli pārņem jauns stulbings - dibenatsitiena izaicinājums

Ideja vienkārša - ļaudis (pārsvarā jau meitenes) ar savu dupsi mēģina atsist dažādas sīkas lietiņas un novirzīt tās grozā vai kādā traukā.

Šajā izaicinājumā jāpiedalās diviem cilvēkiem - viens ir atbildīgs par notiekošā iemūžināšanu un piespēles padošanu, savukārt otrs strādā ar pēcpusi.

Kā vēsta izdevums «The Mirror», izaicinājumu pagājušonedēļ mikroblogu vietnē «Twitter» aizsāka kāda meitene vārdā Sidnija.

@squidliannn

Help me go viral pic.twitter.com/CcWCR5yjYD— Sydney (@squidliannn) March 3, 2017