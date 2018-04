Trampam ir dubultniece - spāņu zemniece Doloresa

Doloresa Leisa Antelo 40 gadus ar savu vīru dzīvo saimniecībā Spānijas ziemeļrietumos. Gatavojot rakstu par to, kā lauksaimnieki tiek galā ar neseno vētru sekām, žurnāliste Paula Vaskesa viņu nofotografēja un attēlu publicēja sociālajā tīklā «Instagram». Žurnāliste sākumā nepamanīja zemnieces līdzību ar ASV prezidentu.

Taču citi cilvēki gan to saskatīja, un drīz vien fotogrāfija saņēma tūkstošiem «like». Tā Doloresa kļuva par slavenību internetā, lai gan viņai pašai nav ne datora, ne mobilā tālruņa.

«Rādās, ka mana fotogrāfija tālu aizceļojusi. Domāju, ka tas ir manas matu krāsas dēļ,» Doloresa teica intervijā vietējam laikrakstam «La Voz de Galicia».

Vaskesa atklāja, ka kaimiņi Antelo tagad saukājot par Donalda Trampa māsīcu.

This is NOT, I repeat, NOT photoshopped.



Donald trump has a doppelganger. And she's a Latina.



Long live Dolores Leis Antelo, aka #SenoraTrump.



It goes without saying, he really HATES these photos, so... pic.twitter.com/CLyImDbCR6— BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) April 24, 2018