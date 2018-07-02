Slavenā ilustratore Ļesja Guseva no Krievijas ir radījusi virkni zīmējumu, kuros attēlo, kā kompāniju «Marvel» un «Disney» tēli izskatīsies vecumdienās, attēlu sēriju nosaucot «Pensionēšanās».
Guseva ir attēlojusi tādus komiksu varoņus kā Pīteru Pārkeru jeb Spaidermenu, Kapteini Ameriku, ļauno tēlu Loki, Mikimausu, Halku, Sniegbaltīti un daudzus citus: viņi uzzīmēti ikdienišķās situācijās.
«Es piedalījos mākslinieku maratonā, kur vajadzēja ilustrēt konkrētu tēmu. Viens no uzdevumiem bija attēlot kaķi kā vecu meiteni, līdz ar to man ienāca prātā ideja uzzīmēt kaķsievieti vecumdienās,» medijiem stāstīja māksliniece.
ПЕНСИОНЕРИЯ . Ниииикооогда! Слышите? Никогда, не пытайтесь пролезть без очереди к врачу, если видите в очереди кого-то похожего на Брюса Беннера. Даже если вы сам бог хитрости и обмана.😂 . . . Если вдруг вы не в курсе, что тут происходит: Я фантазирую на тему, что было бы с известными всем героями, если бы они попали во вселенную Пенсионерию. Предыдущие выпуски смотрите в профиле (они выстроены в столбик). . Спасибо всем, кто вчера подкидывал мне свои идеи для новых выпусков! Там было много крутых вариантов🙌 А за идею Халка в районной поликлинике спасибо @kato_za_ 😘 #пенсионерия
СУПЕРГЕРОИ НА ПЕНСИИ. Продолжение. . Да, вчера большинство из вас верно ответили - Питер Паркер и Мэри Джейн на пенсии занялись вязанием))). Да не просто вязанием! Они открыли свой маленький бизнес 😎. Шапочки, шарфики, носочки...паутины-то умотаться сколько! Питер вяжет, Мэри продает потом в Инстаграме))) А заработанные 100$ за первый заказ хранят в рамочке на память. Внукам показывают ;) . #spiderman #peterparker #maryjane #marvel #marvelart #dccomics #dccomicsart #человекпаук #мэриджейн #fanart #wacomart #artistsoninstagram #oldsuperhero #вяжутнетолькобабушки
А чем же занимается на пенсии старичок Брюс Уэйн?) Да спит он! Да-да. Храпит на весь Готэм-сити. Бируши в уши и адьос) Не стариковское это дело ночью по крышам бегать😂. А преступников пусть вон мимиция ловит😎. . #batman #dccomics #digitalart #wacomart #justiceleague #joker #gothamcity #characterdesign #artistsoninstagram #instaart #инстаграмнедели #comics #никтонезналаябэтмен #бэтмен #picame #superhero #oldsuperhero
Четвертое задание для марафона #артовский_кот - изобразить "Кошку - старую деву". . Я решила пошалить😂 и нарисовала Старую Женщину-кошку, Деву по гороскопу(календарь на стене не даст соврать), отмечающую свой юбилей😂. Лет 90, не меньше! Пережила почти всех своих 40 домашних любимиц, с коими ей пришлось коротать свой век. Может и хорошо, что отказала Бэтмену на предложение руки и сердца? Довольно не плохо живётся ей похоже😂 . #женщинакошка #catwoman #деньрождения #юбилей #40кошек #старостьврадость #dccomics #бэтмен #batman #хэппибездейтую #wacomart #digitalart #illustration_best #topcreator
Продолжаю выдумывать вселенную "Пенсионерию" , в которую попали всем известные герои и злодеи :) . Капитан Америка в своем репертуаре! Джентльмен до кончиков седых усов)) Не мог не спасти милую старушку от неожиданного ливня. Знает как произвести впечатление, чертяка))) А старушку то узнали?😉 . #капитанамерика#белоснежка #captainamerica #chrisevans #marvelart #teamcap @chrisevans.ig #wacomart #digitalart #oldsuperhero #disney #disneyart
СУПЕРГЕРОИ НА ПЕНСИИ Вселенная "Пенсионерия" Продолжение. . Кто это у нас остался шалушникой не смотря на преклонный возраст?🧐 Вот уж точно - седина в бороду, бес в ребро! Ох уж этот Дэдпул😂 (Или уже ДЕДпул🧐) . Кстати, мы с нетерпением ждём 18мая и выхода второй части фильма про него 😎 @vancityreynolds @robertdowneyjr #deadpool #dp2 #ryanreynolds #marvel #marvelart #райнрейнольдс #дэдпул2 #дэдпул #wacomart #oldsuperhero #ironman
А вы знаете, что самому известному персонажу Disney Микки Маусу сегодня стукнуло 90лет? Вот уж кто точно заслужил теплое местечко в нашей Пенсионерии 😂. Самый культовый персонаж анимации! (Ну, по крайней мере для меня). . Ну, и не могла поздравить его иначе, кроме как с помощью своей Крошки Ши)) Будь здоров, Микки:) Долгих лет жизни) Загадывай желание и задувай свечку🎂 HAPPY BIRTHDAY, Mickey! . . . Конечно, я в курсе, что официально его ДР отмечают 18ноября. Но именно 15 мая 1928 года этот мышонок впервые появился на экранах в мультфильме "Безумный самолёт" 😉 . #пенсионерия #mickeymouse #mickey90 @mickeymouse #disneyart #kroshkashi #крошкаши #миккимаус
ПЕНСИОНЕРИЯ 16 выпуск. . Уколы это больно и страшно! Даже если ты супергерой. . Но вот деду Флешу повезло)) *вжух* и след простыл из процедурки! Никакая медсестра с большим шприцем не догонит😂. . А вечерами в этой больничке наверняка устраиваются массовые заезды. Из колонок во всю наваливает: "Летящееей похооодкой...ты вышла из маааяяя".... Медички в декольте и коротких халатиках размахивают полотенцами на старте. Бодрые бабульки из соседней палаты, стоя в первом ряду, призывно улюлюкают своему любимчику в красном костюме. Дедульки чокаются валерьянкой и ставят на кон всю свою вчерашнюю пенсию. *Врум-врум-врум* . #пенсионерия #grantgustin @grantgust #flash #dccomics #dc #форсаж #флэш
ПЕНСИОНЕРИЯ. 15 выпуск . Знаете самую бесячью фразу, которую можно услышать поздним вечером воскресенья от ребенка?? "Мам/пап/ нам сказали принести в понедельник поделку". И стоит глазами хлоп-хлоп.... Пффффффффф 😈😈😈😈... выдыахааааааааем.... 10...9...8..7.....выдахаем.... улыбааааемся... "Какую поделку нужно принести, дорогой?" "Скворечник"😇 И вот вы садитесь всей семьёй мастерить долбаный скворечник. Хорошо, если у вас дедушка Тор, и у него есть волшебный молоток! Главное, чтобы он не промазал по пальцу, и внучок не услышал его божественный мат😂. . #пенсионерия #oldhero #thor #тор . За идею благодарю @lady_punk и @munyosha который синхронно написали о скворечнике и Торе) (боже, надеюсь правильно написала ники 🙈)
Генетика штука серьезная))) Даже если тебе когда-то даровали ноги и принца, не факт, что твои внуки тоже будут ногастыми😂🤷. Вот и приходится Ариэль читать сказки внукам, сидя на полу у ванны, пока их родители на Мальдивы укатили😊 ... Кстати, пока рисовала картинку решила пересмотреть мультик. И знаете что?! Оказывается у Русалочки реально было продолжение!! Про её дочь Мелоди. А в 2008году ещё и третья часть вышла, про детство самой Ариэль. Шок - это по-нашему 🙈. Полезла в интернет, проверить может, ещё чо пропустила. И знаете чтоооо?!!!! У "Красавицы и чудовища" - 3 части! У Мулан -2! У Покахонтас -2! У Золушки, матьегозаногу, 3 части!!! Где?? Где я была все эти годы? Видимо на другой планете🤷🤷🤷 Мой мир не будет прежним никогда! Вот только не говорите, что вы все это знали! И, чур, не спойлерить!!!! . Запаслась поп-корном и пошла наверстывать упущенное😂 . . . Решила нарисовать Русалочку в Пенсионерии, чтоб поддержать огромный художественный майский русалочий флешмоб #mermay2018 #пенсионерия