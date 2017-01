Šis rullītis parāda, ka klauvēt pie raganas durvīm nav laba doma

Holivudā raganu tēmai pēdējos gados veltītas vairākas filmas (The Witch u.c.), kas tikai apliecina to, ka cilvēkus vienmēr ir interesējis kas mistisks un neizskaidrojams. Nule publicēts jaunas šausmu filmas «Don't Knock Twice» («Divreiz neklauvē») reklāmas rullītis, kurā tiek atmodināta kāda briesmīga ragana.

(Knock once to wake her from her bed, twice to raise her from the dead…), «Pieklauvē vienu reizi, un viņa atmodīsies, pieklauvē divreiz - viņa piecelsies no mirušajiem,» vēsta jaunās filmas anotācija.

Tās režisors ir velsietis Karadogs Džeimss (Caradog W. James), kas atbildīgs arī par zinātniskās fantastikas filmu «The Machine».

Aktrise Ketija Sekhofa (Katee Sackhoff) filmā atveido mākslinieci Džesu, kura pārceļas uz Lielbritāniju, lai satiktos ar savu sen pazudušo meitu, kuru atveido 22 gadus vecā Lusija Bointone (Lucy Boynton). Sliktā ziņa ir tāda, ka pusaudze ir apsēsta ar kādu ļaunu garu.

Filma uz lielajiem ekrāniem iznāks 7. februārī.

