2016. gada skatītākās un ienesīgākās filmas Latvijā

Gan skatītāju, gan kases ieņēmumu ziņā 2016. gada filmu topa 1. vietā ir jaunā animācijas filma «Mīluļu slepenā dzīve» (Secret Life of Pets), portālam TVNET ziņo «Forum Cinemas» filmu izplatīšanas nodaļa. Aizvadītajā gadā animācijas žanrs Latvijā ir bijis ļoti iecienīts – par to liecina arī topa 2. un 3. vieta, kur ierindojušās filmas «Ledus laikmets: Lielā sadursme» (Ice Age: Collison Course) un «Zootropole» (Zootopia).

2016. gadā skatītāko filmu topā ir arī divas latviešu filmas – Viestura Kairiša drāma «Melānijas hronikas» un Andreja Ēķa komēdija «Svingeri». Jāpiezīmē, ka «Svingeri» uz ekrāniem visā Latvijā iznāca pašā gada nogalē un trīs nedēļu izrādīšanas laikā ir iekļuvusi gan skatītāko filmu, gan ienesīgāko filmu topā.

Jaunums Latvijas kino izrādīšanas vēsturē, ir komiksu ekranizējumu popularitāte, par to liecina filmu «Dedpūls» (Deadpool), «Pašnāvnieku vienība» (Suicide Squad) un «Betmens pret Supermenu: Taisnības rītausma» (Batman vs Superman: Dawn of the Justice) rezultāti.

Kā ļoti veiksmīgs vērtējams piedzīvojumu fantāzijas filmas «Wacraft: Sākums» (Warcraft: The Beginning) izrādīšanas rezultāts - filmas pamatā viena no pasaulē populārākajām daudz spēlētāju tiešsaistes spēlēm.

Lai gan pasaulē un Latvijā vairāki filmu turpinājumi aizvadītajā gadā piedzīvoja skatītāju skaita samazināšanos, to nevar teikt par filmas «Krāpšanas ilūzija» (Now You See me) turpinājums.

Skatītāju iemīļotās varones Bridžitas Džounsas atgriešanās uz lielā ekrāna komēdijā «Bridžitas Džounsas mazulis» bija ļoti gaidīta un arī veiksmīga, ierindojot filmu gan skatītāko, gan arī ienesīgāko filmu topā.

Top 15 pēc kases ieņēmumiem:

1. MĪLUĻU SLEPENĀ DZĪVE (kases ieņēmumi - 540 597, skatītāji - 120 175)

2. LEDUS LAIKMETS: LIELĀ SADURSME (420 630 / 93 016)

3. ZOOTROPOLE (409 969 / 87 431)

4. PAŠNĀVNIEKU VIENĪBA (365 959 / 64 036)

5. DEDPŪLS (336 164 / 68 245)

6. DUSMĪGIE PUTNI. FILMA (322 977 / 73 236)

7. TROĻĻI (291 801 / 62 336)

8. BRIDŽITAS DŽOUNSAS MAZULIS (287 445 / 54 146)

9. SVINGERI (262 823 / 49 640)

10. KRĀPŠANAS ILŪZIJA 2 (253 783 / 47 732)