Gaidot «xXx: Reaktivēts»: Filmas tapšana

15 gadus pēc varoņa pirmizrādes Vins Dīzels atgriežas pie vienas no savām ikoniskākajām lomām (viņam jau tās būtībā ir tikai trīs – Dominiks Toreto, Ričards B. Ridiks un Ksanders Keidžs), turklāt nebūt neignorējot iepriekšējo daļu, kuru tradicionāli izlaida. Kas, ko, kāpēc un kādēļ tieši tagad – par to visu, gaidot filmas «xXx: Reaktivēts» (xXx: Return of Xander Cage) īpašo «Kinoblogeri piedāvā» pirmizrādi, lasiet šajā rakstā. Pirmizrāde ceturtdien plkst. 18:30, k/t Kino Citadele, ar grupas «Street Warriors» uzstāšanos.

Bet kas tad mūs gaida filmā? Vispirms vārds reklāmas rullītim!

Pēc incidenta, kas notika Bora Bora salā, un pēc 8 gadu prombūtnes Nacionālās drošības aģentūras aģents tiek slepeni iesaistīts jaunā īpašajā uzdevumā – nelieši ir nolaupījuši «Pandoras lādi», slepenu un ārkārtīgi jaudīgu ieroci, kurš apdraud pasaules drošību. Šoreiz uzdevums ir tik bīstams, ka nav pa spēkam vienam Ksanderam – tādēļ viņš pulcē pasaules labāko, trakāko un bezbailīgāko ekstremāļu komandu, ar kuru kopā stāsies pretī pavisam negaidītam ienaidniekam…

Vins Dīzels un magiskais cipars «2»

Uzmanīgākie lasītāji uzreiz jautās: «Vins Dīzels varbūt arī var atgriezties, bet kā Ksanders Keidžs var atgriezties no viņsaules?», ar to, protams, domājot izteikti neveiksmīgo īsfilmu cikla otrās daļas DVD versijā, kurā aktiera Vina Dīzela pakausi atveidoja kāds cits aktieris. Prieks, ka vismaz mētelis bija tas pats. Kā tieši Ksanders tika galā ar šo eksplozīvo situāciju un kas īsti notika Bora Bora – to mēs uzzināsim filmā, bet nevar nepiefiksēt maģisko skaitli «2», no kura izvairās aktieris un numeroloģijas adepts Vins Dīzels, vai nu vienkārši izvairoties no savu filmu turpinājumiem, vai vienkārši nepiedaloties to otrajās daļās (ar «Ātrs un bez žēlastības» turpinājumu notika tas pats triks). Arī šo mistēriju, visticamāk, Vins «Antikrists» Dīzels kādreiz atrisinās savā superpopulārajā Facebook lapā, kurai ir vairāk kā 100 000 000 sekotāju – jā, ar nullēm izskatās daudz iespaidīgāk!

Bet darbs pie turpinājuma sākās vēl tālajā 2006. gadā, kad Vins Dīzels pirmoreiz paziņoja par filmas tapšanu – sākotnēji to bija paredzēts veidot kopā ar pirmās daļas un arī «Ātrs un bez žēlastības» pirmās daļas režisoru, uzticamo cīņubiedru Robu Koenu. Filmas scenāriju uzticēja tiem pašiem cilvēkiem, kuri sarakstīja «Terminator 3: Rise of the Machines» un «Terminator Salvation» (ne tā spožākā ideja…), gāja laiks un gadi, bet filma tā arī nekļuva gatavāka. Neizturējis spriedzi, no projekta nolēca Robs Koens (un kur viņš tagad ir? Tieši tā!), kura vietu uz īsu brīdi ieņēma «The Fast and the Furious» operators Eriksons Kors – pacietība nebija arī viņa stiprā puse, un viņš devās filmēt «Point Break» rīmeiku, kas būtībā ir tas pats un mēs zinām, kas no tā iznāca.

2010. gadā nāca paziņojums, ka filmu līdzfinansēs «Paramount Pictures», tā tiks veidota 3D formātā un tās režisors būs… Robs Koens! «Sen neesi redzēts, draugs!» – nodomāja kino fani, bet tā arī bija pēdējā reize, kad Koens tika minēts saistībā ar šo projektu. 2014. gada sākumā pats Dīzels apstiprināja, ka filmai ir dots nosaukums «xXx: The Return of Xander Cage» (nekas cits jau nemaz nevarēja būt), bet 2015. gadā patiešām sākās filmas uzņemšana pieredzējušā režisora D. Dž. Karūzo («Salton Sea», «Disturbia», «Eagle Eye») vadībā, un nu filma jau steidz pie skatītājiem, tostarp uz Latviju!

Vecais «xXx», jauna komanda

Mēģinot atkārtot «Ātrs un bez žēlastības» formulu, arī te Vins Dīzels sev apkārt salasīja iespaidīgu dažādu jomu ekspertu komandu – daudzi no kuriem ir negaidīti, bet ārkārtīgi iepriecinoši ciemiņi uz lielā ekrāna:

Viens no skaļākajiem vārdiem, kuru cerējām sagaidīt filmā, ir UFC cīnītājs un pašreizējais pasaules čempions veselās divās svara kategorijās Konors Makgregors. Diemžēl, gatavojoties cīņām, no piedalīšanās filmā nācās atteikties un viņa vietā stājās nedaudz mazāk zināms, taču ne mazāk iespaidīgs kauslis Maikls Bispings (Michael Bisping). No priekiem, ka viņš piedalās jaunā «xXx» filmā, Bispings filmēšanas starplaikos (!) uzvarēja Lūku Rokholdu un kļuva par UFC vidējā svara čempionu – lūk, tā tik ir iedvesma!

Runājot par slaveniem kaušļiem, to filmā būs daudz

– īpaši tādēļ, ka sākotnēji filmas galvenā ļaundara loma bijusi paredzēta pašam Džetam Lī! Tomēr kaut kas īsti neizdevās, un pašā pēdējā brīdī šo lomu ieguva Donijs Jens, kuru tikko varējām vērot filmā «Rogue One: Zvaigžņu karu stāsts» un kurš ir ne mazāk leģendārs austrumu cīņu meistars. Lai būtu vēl jautrāk, vienu no otrā plāna lomām filmā atveidos citas paaudzes austrumu cīņu zvaigzne Tonijs Džā (Tony Ja), ar kuru Dīzels jau sadarbojās filmā «Ātrs un bez žēlastības 7».

Lai nebūtu tikai par kaušļiem, nedaudz par dāmām – filmā ir spilgts daiļā dzimuma sastāvs, kur visvairāk izceļas austrāliešu DJ, modele, aktrise un vienkārši talantīga personība Rūbija Rouza (Ruby Rose). Prieks arī visiem «Vampīru dienasgrāmatu» faniem, jo uz lielā ekrāna redzēsim Ninu Dobrevu – ejot pa Hjū Džekmena un Krisa Hemsvorta iemīto taciņu, viņa filmā atveidos hakeri ar hakeriem neraksturīgu izskatu. Visbeidzot – filmā būs redzama Indijas kino daiļava Deepika Padukone, kuru Dīzels centās savaņģot uz kādu no «Ātrs un bez žēlastības» filmām, bet kura piekrita tikai Trīskāršajam Iksam!

Rūbija Rouza. Foto: Reuters/ScanPix

Saldajā ēdienā – filmā ir gaidāma brazīliešu futbola superzvaigznes Neimāra (kurš 2012. gadā tika atzīts par Dienvidamerikas labāko futbolistu) debija kino. Ņemot vērā to, ka Novaka Džokoviča «The Expendables 2» cameo savulaik no filmas tika izgriezts, ļoti ceram, ka Neimāram veiksies daudz labāk…

Adrenalīna simfonija: «xXx» filmu mūzika

Pozicionējot sevi kā spicāko un ekstrēmāko izklaidi (sirdī) vienmēr jaunajai paaudzei, «xXx» sērijas filmas nekādi nevarēja izvairīties no tik aktuālā mūzikas jautājuma – īpaši tādēļ, ka pirmā daļa iznāca vēl MTV ziedu laikos! Tieši tādēļ visu filmu skaņu celiņus rotā laikmetam atbilstošas kompozīcijas – no «nu-metal» hitiem līdz hiphopa kompozīcijām, kuras simbolizē Ksandera Keidža dumpinieciskumu un iekšējās pasaules daudzveidību! Gaidot «xXx: Reaktivēts» pirmizrādi, aicinām arī jūs atcerēties spilgtākos jaunības hitus un agrāk nedzirdētas, bet adrenalīna pilnas melodijas, lai tās papildina jūsu «Spotify» «playlist’es»:

Mūzika un mūziķi vienmēr ir bijuši «xXx» neatņemama sastāvdaļa, tostarp kameras priekšā – filmās redzējām Eve, Xzibit un pat Ice Cube, kurš atveidoja galveno lomu filmas turpinājumā un atgriežas arī trešajā daļā. Interesants fakts – lai gan jau pašā sākumā (t.i., projekta paziņojuma preses relīzē) «xXx» tika pasniegts ar vārdiem «extreme sports athlete / secret agent with a personality of James Bond and Limp Bizkit frontsman Fred Durst», pati blice nevienā filmas skaņu celiņā nav piedalījusies. Vai tas ir apzināts aizvainojums no «limpā biskvīta» vai vienkārši nesakrita laiks, iespējas un budžeti, mēs vairs nekad neuzzināsim, bet grupa tomēr atzīmējās pirmā «Fast & Furious» treilerī ar dziesmu «My Way», tā ka Freda Dērsta un Vina Dīzela ceļi tomēr ir krustojušies.

Pirmās daļas skaņu celiņš bija izpelnījies veselus divus diskus, kur pirmo sauca «Heavy Metal Side» un kurā bija iekļautas Rammstein, Drowning Pool, Queens of the Stone Age un nez kādēļ arī Moby izpildītās kompozīcijas, bet otro – «The Xander Side» ar Nelly, Lil Wayne, N.E.R.D. u. tml., pēc kā mēs varam spriest, ka Ksanders ir drīzāk hiphopa nekā jebkā cita cienītājs. Filmas režisors Robs Koens apvienoja patīkamo ar lietderīgo un filmēšanas starplaikos uzfilmēja videoklipu grupas Rammstein kompozīcijai «Feuer Frei» (kas, burtiski tulkojot, nozīmē «Atklāt uguni»), protams, ka turpat filmas dekorācijās - videoklips būtībā ir filmas ievadaina.

Rammstein - Feuer Frei!

Skaņu celiņu pavadīja ne mazāki panākumi kā pašu filmu – tas tika līdz 9. vietai «Billboard Top 200», kā arī līdz pirmajai vietai skaņu celiņu kategorijā, dabūja «zeltu» no RIAA un 2x «platīnu» no CRIA (virs 200 000 pārdotu kopiju). Pelnīti.

Bet – mainās laiki, mainās cilvēki, un dažādu peripetiju rezultātā Vina Dīzela un «xXx» ceļi uz laiku šķīrās (par to sīkāk mūsu rakstos te un te), lai turpinājumā viņa vietu ieņemtu reperis un aktieris Ice Cube, un tā, kā saprotat, jau ir pavisam cita tēma! «xXx: State of the Union» skaņu celiņā atzīmējās gan pats Ledus Kubs, gan biedrs Xzibit (kopā ar… Korn!), YoungBloodz, Big Boi, Killer Mike un Bubba Sparxxx, kā arī Velvet Revolver un… atkal Moby, bet šoreiz duetā ar Public Enemy.

Filmas trešajā daļā, kura visā pasaulē, tostarp Latvijā, iznāks jau 20. janvārī, tās autori nolēmuši atgriezties pie pārbaudītām vērtībām – pie tā, kas ir aktuāls šeit un tagad, tādēļ par filmas himnu tika pasludināta The Americanos izpildītā kompozīcija «In My Foreign», piedaloties izpildītājiem Ty Dolla $ign, Lil Yachty, Nicky Jam (kurš redzams arī filmā) un French Montana.

Pašā filmā redzēsim arī populāro DJ, aktieri un mūziķi Kris Wu.

The Americanos un Ty Dolla $ign, Lil Yachty, Nicky Jam & French Montana "In My Foreign"