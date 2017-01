Pauž sašutumu par Polaņska izraudzīšanos par «Cēzara» žūrijas priekšsēdētāju

Filmmaker Roman Polanski walks on a corridor during a break of a court hearing in Krakow February 25, 2015. REUTERS/Kacper Pempel/File Photo. Foto: © Kacper Pempel / Reuters / REUTERS

Francijas sieviešu tiesību aizstāvības ministre Lorensa Rosiņola paudusi «pārsteigumu un šoku» par to, ka par Francijas «Oskaru» dēvētās balvas «Cēzars» organizatori šogad par žūrijas priekšsēdētāju izraudzījušies kinorežisoru Romānu Polaņski, kura izdošanu vēlas panākt ASV, kur viņam draud tiesāšana par nepilngadīgas meitenes seksuālu izmantošanu pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados. Parīzē dzimušā Polijas režisora iecelšana par šā gada «Cēzara» žūrijas priekšsēdētāju ir saniknojusi sieviešu tiesību aizstāvības grupas, no kurām daudzas sociālās saziņas vietnēs aicina boikotēt televīzijā pārraidīto apbalvošanas ceremoniju. Ministre radiostacijai «France Culture» sacīja, ka «ir pārsteidzoši un šokējoši, ka izvarošanai cilvēka dzīvē ir tik maza nozīme». Reklāma 83 gadus vecā Polaņska izraudzīšanās par «Cēzara» žūrijas priekšsēdētāju parāda «vienaldzību pret darbībām, par kurām viņš ir apsūdzēts» un «zināmu izvarošanas banalizēšanu». Līdz piektdienai 42 tūkstoši cilvēku bija parakstījuši petīciju, lai atceltu Polaņski no «Cēzara» žūrijas priekšsēdētāja amata. 42.«Cēzara» pasniegšanas ceremonija Parīzē notiks 24.februārī. Francijas Kinomākslas un tehnikas akadēmija uzteica režisoru kā «nepiesātināmu estētu». 1977.gadā Polaņskis, kuram tolaik bija 43 gadi, tika apsūdzēts tolaik 13 gadus vecās Samantas Geimeres pavešanā. Vienojoties ar prokuratūru par vairāku apsūdzības punktu atcelšanu, tostarp par apsūdzības atcelšanu izvarošanā, sazāļošanā un netiklu darbību veikšanā ar mazgadīgo, režisors atzina vainu nelikumīgās seksuālās attiecībās, tomēr pirms sprieduma pasludināšanas viņš aizbēga no ASV uz Franciju, baidoties, ka tiesnesis neievēros noslēgto vienošanos un piespriedīs viņam pilnu sodu. 2009.gadā viņu aizturēja Šveicē, reaģējot uz ASV izdošanas pieprasījumu. Desmit mēnešus režisors pavadīja mājas arestā, bet tad Šveice noraidīja ASV lūgumu. Pēc tam 2015.gada janvārī ASV lūdza Poliju izdot Polaņski, bet Krakovas tiesa tā gada oktobrī šo lūgumu noraidīja. Pēc diviem mēnešiem tiesas lēmumu apstiprināja arī Polijas Augstākā tiesa.