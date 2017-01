«Zelta aveņu» nominācijās dominē «Zūlanders 2»

Gada sliktāko filmu konkurencē visvairāk «Zelta aveņu» nomināciju šogad izpelnījušās kinolentes «Zoolander 2» («Zūlanders 2») un «Batman v Superman: Dawn of Justice» («Betmens pret Supermenu: Taisnības rītausma»), paziņojuši balvas organizētāji.

Vislielāko nomināciju skaitu - deviņas - izpelnījusies filma «Zoolander 2», cita starpā arī sliktākās filmas, sliktākā aktiera, sliktākā otrā plāna aktiera un sliktākās otrā plāna aktrises kategorijās, kurās attiecīgi nominēti Bens Stilers, Ouens Vilsons un Kristena Viga.

Otrajā vietā ierindojusies supervaroņu filma «Betmens pret Supermenu». Kinolente, kas kļuvusi par kases grāvēju, nopelnot teju 900 miljonus dolāru, nominēta sliktākās filmas, sliktākā režisora un sliktākā aktiera kategorijās, kurās uz godalgu pretendē attiecīgi Zaks Snaiders un Bens Afleks.

«2016. gads bija tik pārbagāts ar sliktām filmām, ka mums katra kategorija bija jāpaplašina no parastajiem pieciem uz sešiem konkursantiem,» atzina organizētāji.

Citi pretendenti uz sliktākās filmas «Zelta aveni» ir «Dirty Grandpa» («Neķītrais opis»), «Gods of Egypt» («Ēģiptes dievi») «Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party» («Hilarijas Amerika: Demokrātu partijas slepenā vēsture») un «Independence Day: Resurgence» («Neatkarības diena: Atdzimšana»).

Aktiermākslas kategorijās uz balvām pretendē Roberts De Niro, Džonijs Deps, Megana Foksa, Tailers Perijs, Džūlija Robertsa, Naomi Vatsa un Šeilīna Vudlija.

Laureāti tiks izsludināti 25. februārī - dienu pirms «Oskaru» pasniegšanas ceremonijas.

