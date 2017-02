Rīga, 1.febr., LETA. Režisora Kārļa Vītola īsfilma «Nelaimīgais» pārstāvēs Latviju Klermonferānas īsfilmu festivālā (Clermont-Ferrand Short Film festival) Francijā, informē filmu studijas «Urga» pārstāve Ieva Strauta.

Filma «Nelaimīgais» laista klajā 2015. gadā un jau paspējusi paviesoties Starptautiskajā īsfilmu festivālā «Lisfe2016» Nīderlande, Starptautiskajā filmu festivālā «Tofifest» Polijā, Starptautiskajā īsfilmu festivālā «Taratsa» Grieķijā, Starptautiskajā filmu festivālā «Quarantine» Bulgārijā un Starptautiskajā īsfilmu festivālā «Courant3D» Francijā.

Filma «Nelaimīgais» Klermonferānas festivālā šogad iekļauta 3D īsfilmu kategorijā, kur bez tās būs skatāmas vēl četras filmas no Vācijas, Ziemeļkorejas, Kanādas un Francijas. Klermonferānas īsfilmu festivāls ir otrs lielākais un atpazīstamākais kinofestivāls Francijā, kas pulcē līdz pat 162 000 skatītāju. To ik gadu apmeklē nozares speciālisti un profesionāļi, un iesniegto filmu skaits pārsniedz 7000. Šogad festivāls norisināsies no 3. februāra līdz 11. februārim.

«Nelaimīgais» ir viena no trim stereoskopiskās jeb s3D filmas «Rīga-2041» daļām. Filmas darbība risinās Rīgā 2041.gadā, un tā stāsta par parastu rūpnīcas strādnieku Aigaru, kurš, būdams labākais strādnieks visā rūpnīcā, tomēr tiek atlaists. Un iemesls ir gaužām vienkāršs - viņš šķiet pārāk nelaimīgs. Izrādās, ka visa sabiedrība ir apmāta ar «laimes kultu» un Aigaram neizdodas iekļauties šajā viltus paradigmā. Tomēr, lai atgūtu savu darbu, Aigars ir spiests pakļauties un iepazīt šo pozitīvisma apmātību, un tas dod viņam iespēju saskatīt ko tādu, ko citi neredz.