Džārmušs aicina atraut acis no viedtelefoniem

Amerikāņu neatkarīgā kino meistars Džims Džārmušs (Jim Jarmusch) aicina atraut acis no viedtelefoniem un beidzot paskatīties uz dzīvi sev apkārt. Pēc viņa teiktā, mūsu ikdiena ir pilna pārsteigumu, bet nebeidzamās steigas dēļ mēs tos nepamanām. «Nekad nevar zināt – varbūt tava autobusa vadītājs patiesībā ir mākslinieks.» Par vienkāršas dzīves skaistumu stāsta režisora jaunākā filma «Patersons», kas nonākusi arī uz Latvijas lielajiem ekrāniem.

Kannu kinofestivālā demonstrētā filma stāsta par vienkārša autobusa vadītāja Patersona dzīvi. Katru dienu viņš ceļas, iet uz darbu, braukādams pa pilsētu, klausās pasažieru sarunās, atgriežoties mājās, parunājas ar mīļoto, izved pastaigā suni, bet vakaru noslēdz ar kausu alus vietējā bārā.

Bet šī vienmuļā Patersona dzīve ir galvenais avots dzejai, kuru viņš brīvajos brīžos ieraksta savā slepenajā pierakstu grāmatiņā. Savos dzejoļos Patersons filozofiski un nesteidzīgi skatās uz pasauli, kurā rutīnas ir tikpat daudz, cik laimes sajūtas.

Reklāma

«Katra mūsu diena ir iepriekšējās un nākamās dienas variācija,»

saka Dž. Džārmušs un piebilst, ka filma stāsta par rūpīgu ikdienas vērojumu un vismazāko dzīves detaļu vērtību.

Foto: Kadrs no filmas

Režisora īpašais skatījums uz apkārtējo pasauli izpaužas ne tikai «Patersonā». Reālajā dzīvē Dž. Džārmušs ir slavens ar to, ka viņam nav ne klēpjdatora, ne elektroniskās pastkastes, viņam nepatīk izmantot telefonu, un viņu kaitina cilvēki ielās, kas visu uzmanību velta savām viedierīcēm.

«Reizēm gribu tiem cilvēkiem uzsaukt: palūkojieties – ap jums kūsā dzīve!» atzīstas režisors. Uz jautājumu, kādēļ izvairās no modernajām tehnoloģijām, viņš atbild: «Neesmu pret tām, bet uzskatu, ka tās laupītu visu manu laiku, kuru vēlos veltīt rakstīšanai, lasīšanai, kā arī filmu un mūzikas radīšanai.»

Galveno lomu «Patersonā» atveido aktieris A. Draivers, kuram nācās ne tikai lasīt daudz dzejas, bet arī iemācīties vadīt autobusu.

«Stāsts ir par cilvēku, kurš dzīvo rūpīgi izstrādātu rutīnas dzīvi. Viņš pa to «peld» bez īpašas personīgas piepūles, it kā viņu vadītu kādi ārēji spēki. Vēlējos labāk izprast atveidojamo varoni, tāpēc nācās pielāgoties to cilvēku ritmam, kuri katru dienu vada autobusu. Ilgi gatavojos, lai iegūtu vadītāja apliecību – tas aizņēma trīs mēnešus,» atceras A. Draivers. Aktieris saņēma vadītāja apliecību nedēļu pirms filmēšanas sākuma.

Pats Dž. Džārmušs apstiprina, ka A. Draiveru izvēlējās viņa īpatnējā izskata un rakstura dēļ: «Es vienkārši iemīlēju viņa seju un savdabīgo mieru. Dzirdēju pāris intervijas ar aktieri un vēlējos viņu satikt,» stāsta režisors.

Amerikāņu neatkarīgā kino meistars Džims Džārmušs (Jim Jarmusch) un Igijs Pops. Foto: REUTERS/Scanpix

A. Draivera iemiesošanās autobusa šoferī ar dzejnieka dvēseli nepalika nepamanīta. Aktieri par viņa tēlojumu ar īpašiem apbalvojumiem jau ir novērtējušas Losandželosas, Toronto un Dublinas kino kritiķu asociācijas.

Filmas reklāmas rullītis

Filma no 3. februāra skatāma kinoteātrī «Splendid Palace». Biļetes iespējams iegādāties Splendid Palace kasēs un www.splendidpalace.lv.

Saistītie raksti