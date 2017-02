Džolija Kambodžā prezentē filmu par sarkano khmeru režīma šausmām

Holivudas zvaigzne Andželina Džolija sestdien Kambodžas antīkajā Ankorvatas tempļu kompleksā prezentē savu jauno filmu par sarkano khmeru režīma laika šausmām.

Jaunās filmas «First They Kille My Father» («Vispirms viņi nogalināja manu tēvu») pirmizrādē piedalīsies Kambodžas karalis Norodoms Sihamoni un apmēram 1500 tūkstoši lūgto viesu, kuru vidū ir sarkano khmeru režīmā izdzīvojušie.

Filma ir balstīta uz Kambodžas cilvēktiesību aktīvistes Longas Ungas memuāriem «First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers» («Vispirms viņi nogalināja manu tēvu: Kambodžas meita atceras»).

Džolija ir filmas režisore un producente. Scenāriju viņa izveidojusi kopā ar Ungu, kas norādīja, ka filmā atainotie notikumi skar daudzas Kambodžas ģimenes, lai gan koncentrējas uz viņas ģimenes stāstu.

Longai Ungai bija pieci gadi, kad khmeru režīma karavīri Pola Pota vadībā iebruka Pnompeņā, meitenes ģimenei nonākot darba nometnēs pirms viņai izdevās aizbēgt uz ASV.

Marksistu agrārās utopijas vadīti režīma spēki 1975.-1979.gadā nogalināja divus miljonus Kambodžas iedzīvotāju, izpildot viņiem nāvessodu, nobadinot un paverdzinot smagā darbā.

Šī ir otrā filma, kurā Džolija pievēršas genocīda tēmai. Pirmā Džolijas režisētā filma «In the Land of Blood and Honey» iznāca 2011.gadā un tā bija veltīta Bosnijas kara tēmai, bet lomas atveidoja galvenokārt vietējie aktieri.

Arī jaunāko filmu lielā mērā ir veidojuši vietējie speciālisti, gandrīz visa filma ir khmeru valodā. Abas galvenās bērnu lomas atveido vietējie bērni.

Filmas līdzproducents ir slavenākais vietējās kinojomas pārstāvis Ritijs Panhs, kurš sarkano khmeru režīma laikā zaudēja gandrīz visu savu ģimeni.

Jaunākā filmai Džolijai ir ļoti personiska, jo 2002.gadā, kamēr vēl bija precējusies ar aktieri Billiju Bobu Torntonu, viņa Kambodžas bērnunamā adoptēja savu pirmo dēlu - Medoksu. Pēc tam viņai tika piešķirta Kambodžas pilsonība.

Džolija iepriekš ir norādījusi, ka Medokss viņu mudināja veidot šo filmu, bet Kambodžu viņa dēvē par «otrajām mājām».

Pēc pirmizrādes filma tiks izrādīta visā Kambodžā, bet šā gada otrajā pusē tā būs pieejama pakalpojumā «Netflix». Kambodžas valdība ir atbalstījusi filmas veidošanu un izplatīšanu valstī.