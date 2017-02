«Lego Betmens. Filma» - otro nedēļu numur 1

Animācijas filma «Lego Betmens. Filma» («Lego Batman Movie») saglabājusi 1. vietu Ziemeļamerikas kinoteātru topā, ziņo «collider.com».

Aizraujošā animācijas filma «Lego Betmens. Filma», kas vēsta par supervaroni Lego Betmenu, kuram ne tikai jātiek galā ar nebūšanām un noziedzību Gothemas pilsētā, bet arī jāuzņemas tēvišķas rūpes par kādu zinātkāru bāreni, nedēļas griezumā iekasējusi 35 miljonus dolāru.

Filmas autoru komanda scenārijā ir iekļāvusi personāžus un stāstus gan no daudziem Betmenam veltītiem komiksiem, gan no kulta statusā ieceltām supervaroņu Holivudas mākslas filmām.

Kino kritiķi izsakās atzinīgi, ka animācijas filma «Lego Betmens. Filma» ir aizraujošs un dzīves gudrs stāsts, kurā sev aktuālus jautājumus un atbildes var ieraudzīt gan bērni, gan pieaugušie. Turklāt pieaugušajiem papildu azartu sagādā leģendārāko Betmena mākslas filmu varoņu un citātu atpazīšana.

Daudzsološās animācijas filmas oriģinālajā ieskaņošanā piedalījušās tādas spilgtas personības kā aktieris Ralfs Fainss, dziedātāja Meraija Kerija un komiķis Maikls Kera.

Filmas «Lego Betmens. Filma» reklāmas rullītis

Jaunā erotiskā filma «Fifty Shades Darker» («Tumsa piecdesmit nokrāsās») saglabājusi 2. vietu - 20.8 miljoni.

«Lielais Ķīnas mūris» (The Great Wall) ar Metu Deimonu galvenajā lomā 3. vietā. «Lielais Ķīnas mūris» ir pirmā režisora Jimū Žanga (Yimou Zhang), kurš pazīstams ar saviem fantastiskajiem, horeogrāfiskajiem kaujas skatiem tādās filmās kā «Varonis» («Hero»), «Lidojošo dunču nams» («»House of Flying Daggers») un «Zelta zieda lāsts» («Curse of the Golden Flower»), filma, kas uzņemta angļu valodā. Tajā piedalās liels skaits ķīniešu aktieru, bet Holivudas aktierim Metam Deimonam kompāniju sasta arī Pedro Paskāls (Pedro Pascal) un Vilems Defo (Willem Dafoe).

«Lielā Ķīnas mūra» galvenā ideja ir tāda, ka slavenajam mūrim bija jābūt tik grandiozam tikai tāpēc, lai aiz tā noturētu kaut ko daudz bīstamāku par parastiem mirstīgajiem.

Filmas budžets 150 miljoni dolāru.

Filmas reklāmas rullītis

4. vietā asa sižeta filma «Džons Viks 2» («John Wick: Chapter 2») ar Kianu Rīvzu (Keanu Reeves) galvenajā lomā. Trilleris «Džons Viks 2» ir turpinājums 2014. gadā tapušajam asa sižeta kino stāstam «Džons Viks». Tas saņēma neskaitāmus komplimentus gan no skatītājiem, gan kinokritiķiem, kā arī ļoti atzīstamus rādītājus dažādās filmu reitingu sistēmās. Filmas «Džons Viks» veidotāji tika slavēti par spēju radīt stilīgu un aizraujošu kino darbu, kurā netrūkst teicamu spriedzes elementu un efektīgu vizuālu risinājumu.

Filma iekasējusi 16 miljonus.

Top5 noslēdz «Dūru cīņa» («Fist Fight») ar reperi Ice Cube galvenajā lomā.