Holivudā notiek gatavošanās «Oskara» balvas ceremonijai

Gatavošanās svētdienas pasākumam - 89. «Oskara» balvas ceremonijai rit pilnā sparā. Gigantiskās «Oskara» statujas jau sāk ieņemt savu vietu, un «Kodak» teātra ārpusē jau uzcelta centrālā sēdvietu tribīne. Šajā nedēļas nogalē Holivudā kā pēdējie «Oskaru» pasniegšanas šova priekšvēstneši notika vairākas dažādu kinoindustrijas nozaru ekspertu balvu pasniegšanas ceremonijas.

12. februārī jau pasniegti «Oskari» tiem cilvēkiem, kas Holivudā ieviesuši jaunas tehnoloģijas.

2017 Sci-Tech Awards: Brian Whited

Reklāma

Saistītie raksti

Kā allaž, pašas «Oskara» statuetes tiek veidotas kādā Čikāgas darbnīcā, un katras statuetes izveidei ir nepieciešamas aptuveni 40 darba stundas. Process sākas ar formas izliešanu alvā. Kad tā ir sacietējusi, izlietās formas kvalitāte tiek vairākkārt pārbaudīta, lai izslēgtu defekta iespēju. Ja tomēr ir radies defekts, bet to ir iespējams novērst, tad tas tiek darīts tieši šajā izstrādes posmā. Jo, ja defekts tiek konstatēts vēlāk, tad statuete vienmēr tiek sagriezta un tai ir metāllūžņa vērtība. Pēc tam statuete tiek gremdēta tilpnē, kur ar elektrolīzes palīdzību tā tiek pārklāta ar varu. Pēc tam tieši tādā pašā veidā figūriņa tiek iegremdēta citā traukā ar izkausētu niķeli. Ļaujot pārklājumam atdzist, statuete vēl tiek pārklāta ar sudraba kārtu un tikai tagad ir gatava pēdējam apstrādes posmam. Kā beidzamā kārta tiek uzklāts 24 karātu zelta maisījums. Kad tas ir izdarīts, ar pantogrāfa palīdzību tiek iegravēts seriālais numurs, kas ir atšķirīgs katrai figūriņai. Pēc tam statuete tiek pulēta, līdz tā iegūst žilbinošu spīdumu. Beigās tiek veikta pēdējā kvalitātes kontrole. Ja statuja netiek atzīta par ideāli veidotu, tā tiek sagriezta un tiek taisīta jauna.

Foto: AFP/Reuters/AP

Jau ziņots, ka bukmeikeri prognozē uzvaru mūziklam «La La Land – Kalifornijas sapņi». Romantiskā drāma par džeza pianistu un jauno aktrisi nominēta kopumā 14 nominācijās. «La, la Land - Kalifornijas sapņi» Kinoakadēmijas balvu varētu iegūt kategorijās Labākā galvenā sieviešu lomas atveidotāja, Labākais režisors, Labākais operatora darbs, Labākie kostīmi, Labākā montāža un Labākā oriģinālmūzika.

89. ASV Kinoakadēmijas balvu nomināciju saraksts

LABĀKĀ FILMA

«Arrival»

«Fences»

«Moonlight»

«Hidden Figures»

«La La Land»

«Hacksaw Ridge»

«Lion»

«Manchester Bu The Sea»

«Hell Or High Water»

Labākā aktrise

Izabela Ipēra

Ruta Nega

Natālija Portmane

Emma Stouna

Merila Strīpa

Labākais aktieris

Keisijs Afleks

Endrjū Garfīldss

Raiens Goslings

Vigo Mortensens

Denzels Vašingtons

Labākais režisors:

Denī Vilnēvs, «Arrival»

Mels Gibsons, «Hacksaw Ridge»

Demjens Šazels, «La La Land»

Kenets Lonergans, «Manchester by the Sea»

Berijs Dženkinss, «Moonlight»

Otrā plāna aktieris

Maheršals Ali («Moonlight»)

Džefs Bridžess («Hell or High Water»)

Lukass Hedžs («Manchester by the Sea»)

Devs Patels («Lion»)

Maikls Šenons («Nocturnal Animals»)

Otrā plāna aktrise

Viola Deivisa («Fences»)

Naomi Harisa («Moonlight»)

Nikola Kidmena («Lion»)

Oktavija Spensere («Hidden Figures»)

Mišela Viljamsa («Manchester by the Sea»)

Labākā ārzemju filma

«Toni Erdmann»

«The Salesman»

«Land of Mine»

«A Man Called Ove»

«Tanna»

Labākā dokumentālā filma

«O.J.: Made in America»

«13th»

«I Am Not Your Negro»

«Fire at Sea»

«Life Animate»

Labākā animācijas filma

«Kubo and the Two Strings»

«Moana»

«My Life as a Zucchini»

«The Red Turtle»

«Zootopia»

Vizuālie efekti

«Deepwater Horizon»

«Doctor Strange»

«Jungle Book»

«Kubo and the Two Strings»

«Rogue One: A Star Wars Story»

«Oskara» balvas tiks pasniegtas 26. februārī, ceremoniju vadīs Džimijs Kimels (Jimmy Kimmel).

-->



































Aizvērt Holivudā gatavojas «Oskara» balvas ceremonijai AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA