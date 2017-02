Kinoteātros aizkustinošā ģimenes filma «Suņa dzīves jēga»

Šonedēļ pirmizrādi Latvijas kinoteātros piedzīvo aizkustinoša ģimenes filma «Suņa dzīves jēga» («Dog`s Purpose»). Tās režisors Lase Halstrēms daudziem kinoskatītājiem ir palicis prātā kā saviļņojošā kino stāsta «Hačiko: suņa stāsts» (Hachi: A Dog`s Tale») autors.

Filma «Suņa dzīves jēga» ir sirsnīgs un pārsteidzošs stāsts par uzticīgu suni, kurš, būdams līdzās dažādos laikos dažādiem saimniekiem, māca cilvēkiem priecāties un mīlēt. Ik mirkli sniedzot apliecinājumu īpašajām, nesaraujamajām saitēm, kādas negaidīti var izveidoties starp cilvēkiem un dzīvniekiem, filmas galvenais varonis ikvienam atgādina par mūžīgām, harmoniju raisošām vērtībām, kas mūsu straujajā dzīves tempā reizēm aizmirstas.

Kino kritiķi apgalvo, ka slavenā zviedru režisora Lases Halstrēma jaunākais veikums ir aizkustinošām atklāsmēm pilns stāsts par cilvēka un suņa attiecībām un ka tajā nav aizmirsts ne par humora, ne drāmas elementiem. Daudziem filma «Suņa dzīves jēga» raisījusi arī smeldzīgi pacilājošu pēcsajūtu, jo aktualizējusi personiski svarīgus jautājumus.

Pats režisors Lase Halstrēms tikmēr atzinis, ka ļoti mīl suņus, tāpēc esot tikai loģiski, ka atkal pievērsies stāstam par šiem uzticamajiem mājdzīvniekiem. «Man iepatikās ideja, ka spējam uzzināt, ko patiesībā jūt un domā suns. Pirmais suns man bija jau septiņu gadu vecumā. Tas bija čau-čau šķirnes kucēns. Vēlāk atkal esmu atgriezies pie čau-čau. Pēdējo no viņiem zaudēju tieši pirms filmēšanas sākuma, tāpēc filma «Suņa dzīves jēga» man pašam ir ļoti personiska,» atzinis Lase Halstrēms.

Lielā personiskā pieredze ar suņiem gan nenozīmē to, ka filmēšanas laukumā pats režisors devis komandas aktieriem-suņiem. «Katram no viņiem ir tikai viena uzticības persona – treneris. Mans uzdevums bija izskaidrot savu redzējumu trenerim, kurš tālāk to nodeva savam sunim. Viņu savstarpējā spēja sazināties ir fantastika. Citreiz pietika ar piecu minušu ilgu treniņu, lai suns kameru priekšā spētu izdarīt fantastikas lietas. Vairākiem no viņiem turklāt ir diezgan neatkarīgs raksturs, kā rezultātā manis izdomātās ainas izvērtās interesantākas nekā biju iecerējis,» atklājis Lase Halstrēms.

