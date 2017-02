Uz lielā ekrān Annas Fonteinas vēsturiskā drāma «Nevainīgās»

Foto: Publicitātes

No 3. marta uz kinoteātru «Kino Bize» un «Splendid Palace» ekrāniem nonāks franču kino autores Annas Fonteinas (Anne Fontaine) jaunākais kino darbs «Nevainīgās» («Les Innocentes», 2016), kas izgaismo vēsturiskus notikumus sieviešu klosterī netālu no Varšavas īsi pēc Otrā pasaules kara. Intriģējošo un ticības krīzi preparējošo filmu kino kritiķi ir nodēvējuši par vienu no labākajām Fonteinas filmām.