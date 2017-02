«Oskaram» nominēto ārzemju filmu režisori nosoda «fašisma klimatu» ASV

Seši režisori, kuru filmas ir nominētas «Oskaram» labākās ārzemju filmas kategorijā, piektdien kopīgā paziņojumā nosodīja «fašisma klimatu» ASV un citās valstīs.

Paziņojumu, kas publicēts piektdien divas dienas pirms ASV Kinoakadēmijas balvu «Oskars» piešķiršanas ceremonijas, parakstīja Asgars Farhadi no Irānas, Martins Zandvlīts no Dānijas, Hanness Holms no Zviedrijas, Marena Ade no Vācijas un Austrālijas filmas «Tanna» abi režisori Mārtins Batlers un Bentlijs Dīns.

Režisori vainoja «vadošos politiķus» baiļu radīšanā, «sadalot mūs pēc dzimuma, [ādas] krāsas, reliģijas un seksualitātes».

Farhadi, kurš jau agrāk saņēmis «Oskaru», ir paziņojis, ka boikotēs svētdienas ceremoniju pēc ASV prezidenta Donalda Trampa parakstītā izpildrīkojuma, ar kuru ASV aizliegts iebraukt septiņu musulmaņu valstu, tai skaitā Irānas, pilsoņiem.

Kopīgā paziņojuma parakstītāji piektdien pavēstīja, ka neatkarīgi no tā, kas saņems «Oskaru» minētajā kategorijā, šī balva būs veltīta cilvēkiem, kuri strādā, lai «veicinātu vienotību un sapratni».

