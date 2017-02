Losandželosā tiks pasniegtas «Oskara» balvas

Losandželosā svētdienas vakarā notiks ASV Kinoakadēmijas balvu «Oskars» pasniegšanas ceremonija, kurā uz vislielāko balvu skaitu pretendē režisora Deimiana Šazela kinomūzikls «La La Land». Filma «La La Land» nominēta 14 balvām, pievienojoties diviem līdzšinējiem rekordistiem nomināciju skaita ziņā.

Līdz šim visā Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas vēsturē 14 balvām bija nominētas tikai divas filmas - 1997. gada romantiskais grāvējs «Titanic» («Titāniks») un 1950. gada drāma «All About Eve» («Viss par Ievu»).

«To filmu pieminēšana liek manai galvai griezties vēl vairāk, nekā tā jau griežas. Man trūkst vārdu,» janvārī, kad tika paziņotas nominācijas, žurnālam «Variety» atzina Šazels.

«La La Land» nominēts kategorijās «Labākā filma», «Labākais operatora darbs», «Labākais oriģinālais scenārijs» un virknē citu kategoriju, tostarp balvām par labākajiem kostīmiem un skaņu.

«La La Land» galveno lomu atveidotāji Emma Stouna un Raiens Goslings nominēti kategorijās «Labākā aktrise» un «Labākais aktieris», bet Šazels nominēts labākā režisora balvai.

Mūzikla dziesmas «City of Stars» un «Audition» sacenšas arī par balvu kategorijā «Labākā oriģinālā dziesma».

Eksperti prognozē, ka mūzikls «La la Land» iegūs vairumu balvu, kuram nominēts, bet nespēs sasniegt rekordu, kas ir 11 balvas vienai filmai. Tādu atzinību ieguvušas tikai trīs filmas - 1959. gada kinolente «Ben-Hur», «Titanic» un 2003. gada filma «The Lord of the Rings: Return of the King» («Gredzenu pavēlnieks. Karaļa atgriešanās»).

Raiens Goslings (Ryan Gosling) un Emma Stouna (Emma Stone) filmas "La La Land" pirmizrādē. Foto: Adam Holt / REUTERS

Tīmekļa vietne «Gold Derby», kas apkopo ekspertu un sabiedrības locekļu prognozes par potenciālo balvu sadalījumu, ziņo, ka «La La Land» ir favorīte desmit kategorijās, tostarp «Labākā filma», «Labākais režisors» un «Labākā aktrise».

«La La Land» triumfēja arī «Zelta globusa» balvu pasniegšanas ceremonijā, kur saņēma balvas visās septiņās kategorijās, kurās bija nominēta.

Šazela kinomūzikls saņēma arī ASV Producentu ģildes galveno balvu un Amerikas Režisoru ģildes galveno balvu, kā arī Lielbritānijā triumfēja Britu kinoakadēmijas (BAFTA) balvu pasniegšanas ceremonijā.

Par «Oskara» balvu kategorijā «Labākā filma» ar «La la Land» sacentīsies kinolentes «Moonlight» («Mēnesgaisma»), «Arrival» («Atnācēji»), «Manchester by the Sea» («Mančestra pie jūras»), «Hacksaw Ridge» («Kauja par Heksoridžu»), «Hell or High Water», «Lion», «Fences» un «Hidden Figures».

«Moonlight» un «Arrival» katra saņēmusi astoņas nominācijas.

Lielāko pārsteigumu šogad sagādājis Mels Gibsons, kas pēdējos gados nav bijis Holivudas mīlulis. Ne tikai viņa kinolente «Hacksaw Ridge» nominēta kategorijā «Labākā filma», bet Gibsons pats nominēts labākā režisora balvai.

Kategorijā «Labākā aktrise» nominētas Stouna, Izabella Ipēra par lomu lentē «Elle» («Viņa»), Natālija Portmane par Džekijas Kenedijas lomas atveidojumu filmā «Jackie» («Džekija»), Merila Strīpa par lomu filmā «Florence Foster Jenkins» («Florense Fostere Dženkinsa») un Ruta Nega par tēlojumu kinolentē «Loving».

Par «Oskaru» kategorijā «Labākā otrā plāna aktrise» sacentīsies Viola Deivisa («Fences»), Naomi Harisa («Moonlight»), Nikola Kidmena («Lion»), Oktāvija Spensere («Hidden Figures») un Mišela Viljamsa («Manchester by the Sea»).

«Es domāju, ka Stouna uzvarēs, bet ja nē, tad tāpēc, ka viņa liek tam izskatīties tik viegli (..). Cilvēkiem patīk redzēt tēlošanu. Viņai tas nav redzams. Tieši tāpēc viņa ir tik lieliska,» uzskata laikraksta «The Hollywood Reporter» galvenais redaktors Stīvens Gelovejs.

Kategorijā «Labākais aktieris» līdzās Goslingam nominēti arī Keisijs Afleks par lomu kinolentē «Manchester by the Sea», Endrjū Gārfīlds par tēlojumu Otrā pasaules kara drāmā «Hacksaw Ridge», Vigo Mortensens par lomu filmā «Captain Fantastic» («Kapteinis Fantastika») un Denzels Vašingtons par tēlojumu filmā «Fences».

Kategorijā «Labākais otrā plāna aktieris» nominēti Maheršala Ali («Moonlight»), Džefs Bridžess («Hell or High Water»), Maikls Šenons («Nocturnal Animals») Lukass Hedžess («Manchester by the Sea») un Devs Patels («Lion»).

Prognozes liecina, ka Goslings zaudēs Aflekam vai Vašingtonam.

Šogad «Oskara» balvām nominēti salīdzinoši daudz melnādaino aktieru.

Džimijs Kimels (Jimmy Kimmel). Foto: REUTERS/Scanpix

Pirmo reizi prestižajam apbalvojumam nominēti Ali un Harisa, bet «Fences» zvaigznes Vašingtons un Deivisa bijuši nominēti arī agrāk, kopumā 11 reizes, un Vašingtona kontā jau ir divas «Oskara» balvas.

Kategorijā «Labākā otrā plāna aktrise» nominēta arī Spensere, kura arī iepriekš bijusi nominēta «Oskaram».

Iepriekšējos divus gadus Kinoakadēmija izpelnījās plašu kritiku par dažādības trūkumu savu biedru vidū, kā arī starp «Oskara» nominantiem un ieguvējiem, kur maz bija pārstāvēti melnādainie aktieri.

89.«Oskara» balvu pasniegšanas ceremonija, ar kuru tradicionāli noslēdzas Holivudas balvu pasniegšanas sezona, notiks teātrī «Dolby» un televīzijā tiks pārraidīta vairāk nekā 225 pasaules valstīs un teritorijās.

Ceremoniju vadīs ASV televīzijas sarunu šova vadītājs komiķis Džimijs Kimels.

Fences. Foto: Kadrs no filmas

Komiķim, kurš telekanālā ABC kopš 2003.gada vada vakara sarunu šovu «Jimmy Kimmel Live!», tā būs pirmā reize «Oskaru» ceremonijas vadītāja amatā.

89. ASV Kinoakadēmijas balvu nomināciju saraksts:

LABĀKĀ FILMA

«Arrival»;

«Fences»;

«Hacksaw Ridge»;

«Hell or High Water»;

«Hidden Figures»;

«La La Land»;

«Lion»;

«Manchester by the Sea»;

«Moonlight».

LABĀKAIS REŽISORS

Denī Vilnēvs - «Arrival»;

Mels Gibsons - «Hacksaw Ridge»;

Deimians Šazels - «La La Land»;

Kenets Lonergans - «Manchester by the Sea»;

Berijs Dženkinss - «Moonlight».

LABĀKAIS AKTIERIS

Keisijs Afleks - «Manchester by the Sea»';

Endrjū Gārfīlds - «Hacksaw Ridge»;

Raiens Goslings - «La La Land»;

Vigo Mortensens - «Captain Fantastic»;

Denzels Vašingtons - «Fences».

LABĀKĀ AKTRISE

Izabella Ipēra - «Elle»;

Ruta Nega - «Loving»;

Natālija Portmane - «Jackie»;

Emma Stouna - «La La Land»;

Merila Strīpa - «Florence Foster Jenkins».

LABĀKAIS OTRĀ PLĀNA AKTIERIS

Maheršala Ali - «Moonlight»;

Džefs Bridžess - «Hell or High Water»;

Lukass Hedžess - «Manchester by the Sea»;

Devs Patels - «Lion»;

Maikls Šenons - «Nocturnal Animals».

LABĀKĀ OTRĀ PLĀNA AKTRISE

Viola Deivisa - «Fences»;

Naomi Harisa - «Moonlight»;

Nikola Kidmena - «Lion»;

Oktāvija Spensere - «Hidden Figures»;

Mišela Viljamsa - «Manchester by the Sea».

LABĀKĀ ANIMĀCIJAS FILMA

«Kubo and the Two Strings»;

«Moana»;

«My Life as a Zucchini»;

«The Red Turtle»;

«Zootopia».

LABĀKĀ ĀRZEMJU FILMA

«Land of Mine» (Dānija);

«A Man Called Ove» (Zviedrija);

«The Salesman» (Irāna);

«Tanna» (Austrālija);

«Toni Erdmann» (Vācija).

LABĀKĀ DOKUMENTĀLĀ FILMA

«Fire at Sea»;

«I Am Not Your Negro»;

«Life, Animated»;

«OJ: Made in America»;

«13th».

LABĀKAIS ORIĢINĀLAIS SCENĀRIJS

«Hell or High Water» - Teilors Šeridans;

«La La Land» - Deimians Šazels;

«The Lobster» - Jorgoss Lantimoss un Eftimis Filipu;

«Manchester by the Sea» - Kenets Lonergans;

«20th Century Women» - Maiks Mills.

LABĀKAIS ADAPTĒTAIS SCENĀRIJS

«Arrival» - Ēriks Heiserers;

«Fences» - Ogasts Vilsons;

«Hidden Figures» - Elisone Šrodere un Teodors Melfi;

«Lion» - Lūks Deiviss;

«Moonlight» - Berijs Dženkinss un Tarels Alvins Makkreinijs.

LABĀKAIS OPERATORA DARBS

«Arrival»;

«La La Land»;

«Lion»;

«Moonlight»;

«Silence».

LABĀKAIS ORIĢINĀLAIS SKAŅU CELIŅŠ

«Jackie»;

«La La Land»;

«Lion»;

«Moonlight»;

«Passengers».

LABĀKĀ ORIĢINĀLĀ DZIESMA

«Audition (The Fools Who Dream)» - «La La Land»;

«Can't Stop The Feeling» - «Trolls»;

«City of Stars» - «La La Land»;

«The Empty Chair» - «Jim: The James Foley Story»;

«How Far I'll Go» - «Moana».

LABĀKIE VIZUĀLIE EFEKTI

«Deepwater Horizon»;

«Doctor Strange»;

«The Jungle Book»;

«Kubo and the Two Strings»;

«Rogue One: A Star Wars Story».