Losandželosā apbalvotas sliktākās filmas un aktieri

«Zelta aveņu» balvu pasniegšanas ceremonijā sestdien Losandželosā, kurā tradicionāli tiek paziņotas balvas gada sliktākajām kinolentēm, šogad dominēja pret demokrātu kandidāti ASV prezidenta amatam Hilariju Klintoni vērstā dokumentālā filma «Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party» («Hilarijas Amerika: Demokrātu partijas slepenā vēsture») un kases grāvējs «Batman v Superman: Dawn of Justice» («Betmens pret Supermenu: Taisnības rītausma»), katrai iegūstot pa četrām balvām.

«Hillary's America» tika piešķirtas balvas kā sliktākajai filmai, tās režisori Dinešs d'Suza un Brūss Skūlbojs tika atzīti par sliktākajiem režisoriem, d'Suzam tika piešķirts arī sliktākā aktiera tituls, bet Rebeka Tērnere tika atzīta par sliktāko aktrisi. Savukārt «Batman v Superman» 0ieguva balvas kategorijās «Sliktākais scenārijs», kura autori ir Kriss Terio un Deivids Goijers, «Sliktākais otrā plāna aktieris», kas tika piešķirta Džesijam Eizenbergam, «Sliktākā saspēle», kas tika piešķirta Benam Aflekam un Henrijam Kevilam, kā arī par sliktāko filmas turpinājumu. Balva kategorijā «Sliktākā otrā plāna aktrise» tika piešķirta Kristenai Vīgai par lomu filmā «Zoolander 2» («Zūlanders 2»). «Zelta avenes» pasniedz kopš 1980. gada. Tās veidotas kā prestižās «Oskaru» ceremonijas parodija. «Uzvarētājiem» tiek pasniegtas golfa bumbiņas lieluma avenes, kas nopūstas ar zelta krāsu. To vērtība ir aptuveni pieci dolāri. Tomēr balvu ieguvēji reti ierodas uz pasniegšanas ceremoniju. «Zelta aveņu» balvu ieguvējus izvēlas komisija apmēram 900 dalībnieku sastāvā. Par tās dalībnieku var kļūt ikviens, un lētākā gada maksa ir 40 dolāri. «Zelta avenes» tiek pasniegtas dienu pirms «Oskaru» ceremonijas.