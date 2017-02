«La La Land» saņem sešus «Oskarus». Labākā filma - «Moonlight»

Losandželosā svētdien (pirmdien pēc Latvijas laika) notika ASV Kinoakadēmijas balvu «Oskars» pasniegšanas ceremonija, kurā triumfēja mūzikls «La la Land», kas ieguva sešus «Oskarus», bet par labāko filmu tika atzīta «Moonlight» ( «Mēnessgaisma»).

Vispirms balvu pasniegšanas ceremonijā tika paziņots, ka balvu labākās filmas kategorijā ieguvusi «La La Land», bet pēc tam kļūda tika labota un par šīs balvas laureāti tika pasludināta «Moonlight».

«La La Land» režisors Deimians Šazels tika atzīts par labāko režisoru, bet galvenās lomas tēlotāja Emma Stouna - par labāko aktrisi.

Balvu labākā aktiera kategorijā saņēma Keisijs Afleks par lomu kinolentē «Manchester by the Sea».

Balvu labākā otrā plāna aktiera kategorijā ieguva Maheršala Ali par lomu filmā «Moonlight». Ali ir pirmais aktieris musulmanis, kurš saņēmis «Oskaru».

Savukārt Viola Deivisa saņēma «Oskaru» labākās otrā plāna aktrises kategorijā par lomu filmā «Fences».

«Oskaru» labākās ārzemju filmas kategorijā ieguva irāņu kinorežisors Asgara Farhadi kinolente «The Salesman» («Pārdevējs»).

Oskaru labākās dokumentālās filmas kategorijā ieguva filma «OJ: Made in America», bet par labāko dokumentālo īsfilmu tika atzīta filma «The White Helmets».

«Zootopia» savukārt saņēma «Oskaru» labākās animācijas filmas kategorijā, bet labākās animācijas īsfilmas kategorijā «Oskaru» saņēma filma «Piper».

Balvu labākās oriģināldziesmas kategorijā ieguva dziesma «City of Stars» no filmas «La La Land».

Mūzikls tika pie balvām arī kategorijās «Labākais oriģinālais skaņu celiņš», «Labākais operatora darbs», «Labākais oriģinālais skaņu celiņš» un «Labākais inscenējums».

89. ASV Kinoakadēmijas balvu ieguvēju saraksts:

Labākā filma - «Moonlight»;

Labākais režisors - Deimians Šazels, «La La Land»;

Labākā aktrise - Emma Stouna, «La La Land»;

Labākais aktieris - Keisijs Afleks, «Manchester by the Sea»';

Labākais otrā plāna aktieris - Maheršala Ali, «Moonlight»;

Labākā otrā plāna aktrise - Viola Deivisa, «Fences»;

Labākā ārzemju filma - «The Salesman» (Irāna);

Labākā animācijas filma - «Zootopia»;

Labākā dokumentālā filma - «OJ: Made in America»;

Labākā īsfilma - «Sing»

Labākā animācijas īsfilma - «Piper»;

Labākā dokumentālā īsfilma - «The White Helmets»;

Labākās filmas apstrāde - Hacksaw Ridge;

Labākais operatora darbs - «La La Land»;

Labākais oriģinālais skaņu celiņš - «La La Land»;

Labākā oriģinālā dziesma- «City of Stars», «La La Land»;

Labākā skaņu apstrāde - Arrival;

Labākā skaņu montāža - «Hacksaw Ridge»;

Labākie vizuālie efekti - «The Jungle Book»;

Labākais inscenējums - «La La Land»;

Labākais kostīmu dizains - «Fantastic Beasts and Where to Find Them»;

Labākais grims un frizūras - «Suicide Squad».