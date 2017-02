Tiešām kaut kas nebijis! Kā tika sajaukta «Oskara» galvenā balva

(papildināts ar auditoru skaidrojumu)

Balvas pasniedzēji aktieri Vorens Bītijs (Warren Beatty) un Feja Danaveja (Faye Dunaway) acīmredzot bija paņēmuši nepareizo aploksni (uz tās bija rakstīts Emmas Stounas vārds - «Oskars» labākajai aktrisei), kā rezultātā, kad kļūda piefiksēta, «La La Land» producents Džordans Horovics (Jordan Horowitz) uz skatuves tika pārtraukts pateicības runas vidū un viņam nācās atdot balvu «Moonlight» režisoram Berijam Dženkinsam.

Dženkinss sacīja, ka kaut ko tādu nebūtu varējis pat nosapņot.

@AmyKinLA

Report from @JeffreyLAT backstage: Mid @LaLaLand acceptance, stage hand in wings said "Oh, f-ck. Oh my God. He got the wrong envelope."— Amy Kaufman (@AmyKinLA) February 27, 2017