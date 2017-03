Kinoteātros asiņainā komiksu filma «Logans»

Foto: Ekrānuzņēmums

Drosmīgs, neparasts, pārsteidzošs, dramatisks, ļoti asiņains, kā arī fiziski un emocionāli sāpīgs – «Logans» ir klāt. No 3. marta Latvijas kinoteātros skatāma režisora Džeimsa Mangolda («3:10 to Yuma», «Walk the Line») asa sižeta komiksu filma «Logans», kurā galveno lomu -«Vilknadzi» atveido Hjū Džekmens.